PM cumpre mandado de prisão contra foragida da Justiça em Guajará-Mirim

Publicada em 14/01/2026 às 14h10
Na tarde de terça-feira 13 de janeiro, uma guarnição policial do 6º BPM realizou a prisão de uma foragida da Justiça durante patrulhamento ostensivo e preventivo no município de Guajará-Mirim.
Por volta das 13h20, a guarnição policial observou um casal em atitude suspeita em uma área de grande circulação de pessoas e veículos. O nervosismo demonstrado ao perceberem a presença policial motivou a abordagem.
Durante a identificação e consulta ao sistema, foi constatado mandado de prisão em aberto em desfavor da mulher abordada. Diante da confirmação, a ordem judicial foi imediatamente cumprida, com a devida comunicação dos direitos constitucionais.
A ação ocorreu de forma técnica, proporcional e legal. O homem que a acompanhava não possuía qualquer restrição judicial ou ilícito, sendo liberado no local.
A foragida foi encaminhada à Delegacia de Polícia de Guajará-Mirim para a formalização do cumprimento do mandado e demais providências legais.
A Polícia Militar reafirma seu compromisso com a segurança pública e o cumprimento das decisões judiciais, atuando de forma permanente para a manutenção da ordem.
