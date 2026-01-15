Pedro Fernandes solicita manutenção emergencial e confirma avanço para ponte definitiva sobre o Rio Cujubim

Publicada em 15/01/2026 às 08h20
O deputado estadual Pedro Fernandes (PRD) solicitou a manutenção emergencial da ponte sobre o Rio Cujubim, localizada na RO-205, após a estrutura apresentar cedimento parcial, passando a exigir reparos urgentes para garantir a segurança dos usuários da rodovia.
A ponte é um trecho estratégico para o deslocamento da população e para o escoamento da produção regional. Diante da situação, o parlamentar acompanhou de perto a demanda e cobrou providências imediatas para evitar riscos e transtornos à mobilidade.
Além da manutenção emergencial, Pedro Fernandes destacou um avanço importante para a região. O projeto da nova ponte de concreto já recebeu ordem de serviço para elaboração e assim que aprovado a obra da nova ponte será executada. Esta tramitação vai assegurar construção de uma obra definitiva, com maior durabilidade, segurança estrutural e capacidade para atender o crescimento do tráfego.
Para o deputado, a substituição da estrutura atual por uma ponte de concreto representa um investimento essencial para o desenvolvimento regional. Segundo ele, a obra vai garantir melhores condições de mobilidade, reduzir riscos e fortalecer a integração entre os municípios atendidos pela RO-205.
Com a atuação contínua e a cobrança junto aos órgãos responsáveis, Pedro Fernandes reafirma o compromisso do mandato com a melhoria da infraestrutura viária de Rondônia, buscando soluções imediatas para problemas emergenciais e investimentos estruturantes que tragam resultados duradouros para a população.
