Parque Marechal Rondon, vai receber melhorias com recurso disponibilizado pelo deputado Ezequiel Neiva

Publicada em 28/01/2026 às 08h30
Investimento garante conforto e segurança para famílias que frequentam o parque (Foto: Nilson Nascimento | Assessoria Parlamentar)
O deputado estadual Ezequiel Neiva (União Brasil) assegurou recursos para a construção de banheiros e bebedouros no Parque Ecológico Marechal Rondon, em Vilhena. O valor de R$ 265 mil, disponibilizado por meio de indicação parlamentar, já foi empenhado para atender ao pedido do vereador Pedrinho Sanches (Podemos).
A iniciativa tem como objetivo oferecer água potável e infraestrutura adequada aos visitantes, reforçando a importância do parque como um dos principais pontos de lazer da cidade.
O deputado estadual ressaltou a relevância do investimento para a população vilhenense. “Estamos investindo em melhorias que proporcionem mais conforto e bem-estar para as famílias que frequentam o Parque Ecológico. É fundamental que nossos espaços públicos contem com infraestrutura adequada e segura para todos”, afirmou Ezequiel Neiva.
O deputado também ressaltou a parceria com os poderes Executivo estadual e municipal. “Agradeço ao Governo do Estado e ao governador, coronel Marcos Rocha, por garantir a liberação de nossas emendas, permitindo que as melhorias possam chegar a todo estado. Também agradeço ao prefeito Delegado Flori, que tem colaborado para que Vilhena receba investimentos essenciais, que contribuem com a qualidade de vida da população. Trabalhando juntos, conseguimos transformar os pedidos de cada cidadão em realidade", concluiu.
Com a obra, o parque deverá oferecer mais conforto, segurança e qualidade de vida aos visitantes, fortalecendo seu papel como espaço de lazer e convivência familiar em Vilhena.
