Papa Leão XIV se reúne com líder da oposição da Venezuela, María Corina Machado, no Vaticano

O Papa Leão XIV se reuniu nesta segunda-feira (12) com a líder da oposição venezuelana e ganhadora do Prêmio Nobel da Paz, María Corina Machado, informou o Vaticano em um comunicado.
Nenhuma informação adicional, porém, foi divulgada imediatamente sobre a reunião, que constava na agenda do papa.
Anteriormente, ao comentar a ação americana no país, que levou à captura de Nicolás Maduro, o pontífice americano pediu que a Venezuela permaneça um país independente.
O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou que irá se encontrar com a líder da oposição na Venezuela, María Corina Machado, em Washington, na semana que vem.
Em entrevista à emissora americana Fox News, o republicano, que se aliou à vice de Nicolás Maduro, Delcy Rodríguez, após capturar o presidente venezuelano, afirmou:
"Entendo que ela virá em algum momento na próxima semana. Estou ansioso para cumprimentá-la".
Logo após confirmar a captura de Maduro, no sábado (3), Trump descartou apoiar María Corina em uma possível busca para assumir o governo venezuelano. Ele declarou que ela "é uma mulher muito simpática", mas "não tem o apoio nem o respeito do país".
Na entrevista, dada nesta quinta-feira (8), Trump também mostrou que segue frustrado com a decisão que deu o Prêmio Nobel da Paz à opositora venezuelana no ano passado, após ele fazer "campanha" para recebê-lo por meses.
Dias antes, ao falar com a mesma emissora, María Corina afirmou que gostaria de entregar o Nobel a Trump por seu empenho em devolver a democracia à Venezuela. Questionado sobre a declaração, o presidente americano disse:
"Ouvi dizer que ela queria fazer isso. Seria uma grande honra", afirmou o mandatário republicano.
Trump também voltou a criticar o comitê responsável pela escolha dos vencedores e a Noruega, apesar do país garantir que não tem influência alguma no resultado.
"Essa é a posição do comitê (que concede o Prêmio Nobel da Paz). (...) É muito vergonhoso para a Noruega. Tiveram algo a ver ou não. Acho que sim. Dizem que não. Mas quando oito guerras foram encerradas, deveria receber um para cada uma", lamentou.
Procurado pela agência de notícias AFP para comentar a fala de Trump e de Machado, o Instituto Nobel declarou ser impossível transferir o prêmio.
"Um Prêmio Nobel não pode ser revogado ou transferido para outra pessoa. Uma vez anunciado o(os) vencedor(es), a decisão permanece para sempre", declarou o porta-voz do instituto, Erik Aasheim.
