Orientações do calendário do Enem para inscrição em programas de acesso ao ensino superior são reforçadas pelo governo de Rondônia

O resultado do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) foi divulgado na sexta-feira (16), e as inscrições para os principais programas de acesso ao ensino superior ocorrem entre janeiro e fevereiro, conforme calendário nacional, com impacto direto para estudantes da rede pública em Rondônia. As informações são voltadas a candidatos que buscam ingresso em instituições públicas e privadas por meio do Sistema de Seleção Unificada (Sisu), do Programa Universidade para Todos (Prouni) e do Fundo de Financiamento Estudantil (Fies).
De acordo com o cronograma, as inscrições do Sisu acontecem de domingo (19), a quinta-feira (23). Já o Prouni recebe inscrições de domingo (26), a quarta-feira (29). Para o Fies, a previsão é que o período de inscrições ocorra entre os dias 3 e 9 de fevereiro, ampliando as possibilidades de acesso e financiamento do ensino superior para os estudantes.
Para o governador de Rondônia, Marcos Rocha, o acompanhamento das datas é essencial para garantir oportunidades aos jovens. “O governo tem trabalhado para fortalecer a educação pública e orientar os estudantes quanto aos caminhos de acesso ao ensino superior, assegurando que ninguém perca prazos importantes para o acesso as instituições de ensino superior”, salientou.
A titular da Secretaria de Estado da Educação (Seduc), Albaniza Oliveira, ressaltou que a rede estadual tem intensificado ações de orientação e apoio aos estudantes concluintes do ensino médio, com foco na organização dos estudos e no esclarecimento sobre os programas federais, reforçando o compromisso com a ampliação do acesso à educação superior.
Os programas utilizam a nota do Enem como principal critério de seleção e representam alternativas para ingresso em universidades públicas, bolsas de estudo em instituições privadas e financiamento estudantil. A divulgação antecipada do calendário permite que os candidatos se planejem, organizem a documentação e acompanhem as etapas de cada processo seletivo.
