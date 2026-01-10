Obras de piscina para idosos avançam em Alto Paraíso com apoia da Deputada Silvia Cristina

Publicada em 10/01/2026 às 08h40
As obras da piscina destinada ao atendimento de idosos em Alto Paraíso, em Rondônia, encontram-se em estágio avançado. A estrutura está sendo implantada com foco no atendimento à população da terceira idade e integra ações voltadas a políticas públicas de inclusão e bem-estar social no município.
Para a execução do projeto, recursos federais foram destinados por meio do mandato da deputada federal Silvia Cristina. A liberação ocorreu após solicitação apresentada pelo vereador Valmir dos Santos, sendo o trabalho desenvolvido de forma conjunta com a administração municipal.
A condução da iniciativa tem contado com a participação do prefeito João Pavan e da primeira-dama, Tereza Calinan, no acompanhamento das ações locais relacionadas à obra. A articulação institucional envolveu o Poder Executivo municipal, o Legislativo local e a representação federal.
A piscina integra um conjunto de investimentos voltados à ampliação da oferta de serviços e espaços destinados ao público idoso em Alto Paraíso, com foco em atividades de atendimento e convivência.
