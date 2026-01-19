NOSSA TERRA- Culinária regional mantém identidade de Porto Velho e impulsiona economia local

Publicada em 19/01/2026 às 08h37
A comida regional ocupa espaço central na rotina de Porto Velho, sobretudo aos fins de semana. Em feiras, mercados e pontos espalhados pelos bairros, pratos como peixe frito, açaí, saltenha, tacacá e o refrigerante Parecis continuam presentes na mesa das famílias e no fluxo da cidade.
Essa culinária nasce do encontro de diferentes povos e trajetórias históricas. Influências indígenas, ribeirinhas, bolivianas e nordestinas moldaram hábitos alimentares que atravessam gerações e ajudam a definir a identidade local.
Cada prato expressa formas de viver, relações com a região e lembranças que permanecem no cotidiano da capital.
O prefeito Léo Moraes citou a relação entre gastronomia, cultura e renda. “Valorizar nossos pratos típicos é valorizar a história das famílias e a economia que gira em torno da gastronomia local”, disse.
A Prefeitura de Porto Velho mantém apoio a feiras, eventos e ações voltadas a quem atua com comida regional e que valorizam o patrimônio cultural, artístico, gastronômico, histórico, turístico. As iniciativas ampliam espaço para pequenos empreendedores e garantem a presença dessa tradição no dia a dia da cidade.
