Publicada em 30/01/2026 às 08h20
ARBITRAGEM POFISSIONAL
Joverton Lima, árbitro da Federação de Futebol de Rondônia é um dos árbitros da CBF selecionados - ele é um dos 40 que na condição de “linesmann”, entraram no programa de profissionalização da arbitragem, que a CBF está iniciando ainda neste ano de 2026, projeto que dará um contrato específico com os 72 selecionados.
10 ANOS DE “ESTRADA”
Aos 31 anos Joverton, aos 10 anos de arbitragem, ganha uma boa oportunidade de crescer, especialmente quando a CBF decidiu iniciar o projeto que atende a uma reivindicação antiga dos “referees”.
NA COMPETIÇÃO
O programa, que abrange 72 árbitros, está inserido nas escalas do brasileirão que começou nesta quarta-feira, e vai atender inicialmente apenas os jogos da série A, podendo, em caso de necessidade, jogos da série B.
SULA DE VOLEI MASCULINO
Com três clubes brasileiros e nove dos outros países da região, será jogado em Campinas o próximo sul-americano de voleibol masculino, de 25 de fevereiro a 1 de março, com participaç~ao de cinco países.
GRUPO A
Vôlei Renata (BRA), San Lorenzo (ARG), Deportivo Muran (CHI).
GRUPO B
Sada Cruzeiro (BRA), Banfield (ARG), Lagomar (URU).
GRUPO C
Itambé Minas (BRA), Ciudad (ARG), Deportivo JML (EQU)
MUNDIAL
Só o campeão garante vaga no Mundial de Clubes, a ser realizado em Belém (PA), em dezembro.
ATLETISMO
A Confederação Brasileira de Atletismo (CBAt) e o Comitê Brasileiro de Clubes (CBC) renovaram a parceria, pelo ciclo olímpico até Los Angeles-2028, o que beneficiará a participação dos clubes nos Campeonatos Brasileiros Interclubes de Atletismo (CBI), nas categorias de base e principal, e que a mais importante competição do ano será o XLV Troféu Brasil.
NA BASE
Nas categorias de base inclui a realização de competições integradas por jovens atletas adultos e que estão na fase da transição para o alto rendimento: Brasileiros Sub-23 (12 a 14/6), Sub-20 (3 a 5/7), Sub-18 (21 a 23/8) e Sub-16 (16 a 18/10).
