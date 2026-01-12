Publicada em 12/01/2026 às 13h50
HAJA FUTEBOL
Com 12 vagas, o futebol rondoniense estará bem ativo este ano. Além dos campeonatos estaduais previstos em todas as categorias e naipes, a bola vai rolar também nas participações em diversas competições nacionais.
PROFISSIONAIS
Para o futebol profissional serão duas vagas no Brasileiro da Série D, três na Copa do Brasil, duas na Copa Norte/Verde. No futebol feminino Rondônia tem vaga no Brasileiro Série A3 e na Copa do Brasil. Na base uma vaga na Copa do Brasil Sub-20, Sub-17 e Sub-15.
PARA COMEÇAR
O masculino profissional começa dia 17, próximo sábado, com dois jogos: Genus x Rondoniense , 15h30 (Aluizão, PVh); Cacoalense X Barcelona, 15h30 (Aglair Tornelli – Cacoal) e domingo Ji-Paraná x Guaporé, 15h30 (Biancão – Ji-Paraná).
SUPERCOPA
O jogo Corintians, campeão da Copa do Brasil e Flamengo, campeão brasileiro, pela Supercopa do Brasil, será dia 1 de fevereiro, às 16 horas, no estádio “Mané Garrincha”, em Brsília.
OLIMPÁDA DE INVERNO
O Brasil terá na Olimpíada de Inverno sua maior delegação, e há expectativa de bons resultados para o time canarinho. O país já garantiu cinco vagas nas modalidades de skeleton, bobsled, snowboard e biatlo.
PARAOLÍMPICOS
De fevereiro até dezembro deste no vai circular o calendário esportivo do Comitê Paraolímpico Brasileiro, com mais de 15 mundiais.
ESTRELA
O nome dela é Vitória, 18 anos, mineira, a melhor jovem do tênis em cadeira de rodas de 2025 pela ITF. Há empos meka coleciona tíçcuos, e 2025 foiuma enxurrada.
OS TÍTULOS
Foram 10 títulos no ano passado no simples e oito em duplas. Em dois Grand Slams na categoria Júnior, no Aberto da Austrália e em Roland Garros, na França. No Parapan de Jovens de Santiago, ela garantiu duas medalhas: ouro na disputa de simples e nas duplas mistas, ao lado de Luiz Calixto.
(Informações do Comitê Paraolímpico Brasileiro)
