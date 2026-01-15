MPRO e Banda do Vai Quem Quer lançam campanha de combate à violência contra a mulher no Carnaval 2026

Publicada em 15/01/2026 às 08h21
O Ministério Público de Rondônia (MPRO) e a Banda do Vai Quem Quer lançaram, conjuntamente, a campanha contra a violência de gênero com o lema: “Se tem violência contra a mulher, a Banda mete a colher”, nesta quarta-feira (14/1), na sede do bloco, em Porto Velho. A ação é uma das atividades da campanha ministerial alusiva ao protocolo “Não é não” e tem como objetivo reforçar a mensagem de segurança e de respeito às mulheres.
As promotoras de Justiça Tânia Garcia, coordenadora do Núcleo de Atendimento a Vítimas (Navit), e Maira Coura, que atua na Violência Doméstica, representaram o Ministério Público de Rondônia na cerimônia de lançamento da programação do Carnaval 2026 do bloco de rua. Durante o evento, os participantes puderam conhecer a história do carnaval de rua da cidade, acompanhar a apresentação dos novos bonecos gigantes que irão animar os desfiles e conhecer toda a programação do bloco pro ativismo em defesa das mulheres.
A coordenadora do Navit destacou que o momento é festivo, cultural e de diversão, mas também de consciência e comprometimento coletivo pelo bem-estar, segurança e integridade de todas as pessoas, em especial das mulheres que vão participar da festa. Ela explicou que a campanha já é desenvolvida pelo MP em parceria com a Rede Lilás, forças de segurança e demais instituições que integram o sistema de justiça e proteção, e que o protagonismo da Banda do Vai Quem Quer numa temática tão importante gerará um resultado positivo.
“A Banda foi muito corajosa e comprometida com a pauta de gênero e violência contra as mulheres em Rondônia. Parabenizo a Siça, toda a diretoria e equipe envolvida nesse compromisso público em defesa das mulheres, levando para toda a coletividade rondoniense a reflexão de que o enfrentamento a qualquer forma de violência contra a mulher nas festividades carnavalescas é uma responsabilidade de todos e de todas”, reforça Tânia Garcia.
A presidente da Banda do Vai Quem Quer, Siça Andrade, explicou que a campanha contra o feminicídio é uma forma de conscientizar a sociedade sobre a urgência de combater a violência contra a mulher, destacando a relação simbólica entre a cor lilás, escolhida para estampar a identidade visual da Banda, em alusão ao combate à violência de gênero. A iniciativa, segundo ela, pretende levar informações essenciais sobre recursos disponíveis e orientar sobre como buscar ajuda. “É fundamental que esse crime não seja banalizado ou tratado com descaso. A Banda, junto ao Ministério Público, vai atuar durante todo o período carnavalesco, e mais intensamente no dia do desfile”, enfatizou Siça.
Comentários
Seja o primeiro a comentar!