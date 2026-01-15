MPRO acompanha incineração de drogas em Porto Velho

Publicada em 15/01/2026 às 13h40
A ação ocorreu para dar destino final ao material recolhido em operações contra o tráfico e evitar que as substâncias voltem a circular.
O procedimento, realizado em uma olaria da capital, contou com a presença do promotor de Justiça Marcelo Lincoln Guidio, que atua nas 33ª e 34ª Promotorias de Justiça de Delitos de Tóxicos, além de outras autoridades estaduais.
O MPRO acompanhou todas as etapas do processo. Ao todo, foram incinerados 452 quilos e 67 gramas de drogas. Desse total, 303 quilos e 598 gramas eram maconha e skunk. Outros 148 quilos e 468,50 gramas eram cocaína.
O material é resultado de apreensões feitas pela Polícia Civil em investigações no estado. A incineração é a queima controlada das drogas em local próprio. O fogo destrói o material por completo, conforme determina a lei.
