Modernização da Corregedoria: Cartórios de Rondônia podem pagar boleto do FUJU via PIX

Uma novidade tecnológica promete facilitar ainda mais o dia a dia das serventias extrajudiciais do Estado de Rondônia, conhecidas popularmente como cartórios. A partir deste mês, o boleto de recolhimento do Fundo Judiciário (FUJU) passa a contar com a opção de pagamento via PIX, por meio de QR Code.
As serventias extrajudiciais, como cartórios de notas, de registro civil e de registro de imóveis por exemplo, devem recolher diariamente ao FUJU um percentual das receitas obtidas com seus emolumentos, conforme estabelece a legislação estadual e as normas do Tribunal de Justiça de Rondônia (TJRO). Esse recolhimento é regulado por lei, garantindo uma gestão transparente das receitas públicas, com destinação vinculada ao fortalecimento do Judiciário.
Como acessar o pagamento via PIX?
Por meio do Sistema de Informações Gerenciais do Extrajudicial (Sigextra) a cada dia, são gerados dois boletos: um referente ao recolhimento do FUJU e outro aos selos. Agora ambos os boletos são emitidos com um QR Code, que permite o pagamento instantâneo via PIX, além de manter a tradicional opção pelo código de barras, garantindo flexibilidade e comodidade para todos os usuários.
Para realizar o pagamento via PIX, basta acessar a área de “recolhimento”, escolher as “Custas FUJO e Selos” e então gerar o boleto correspondente, efetuando o pagamento utilizando o QR Code disponibilizado.
O PIX é o método de pagamento, atualmente o mais utilizado no Brasil, superou os cartões de crédito e débito em número de transações, trazendo agilidade, transparência, inclusão e segurança aos procedimentos.
