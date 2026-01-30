Manutenção de revestimento primário é realizada pelo governo de RO nas RO-470 e RO-010

Publicada em 30/01/2026 às 14h38
Com o aumento das chuvas e o desgaste natural da pista, o governo de Rondônia atua de forma contínua na conservação das rodovias do estado. Executadas pelo Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes (DER-RO), as obras estão sendo realizadas nas RO-470 e RO-010, Região Central, através da 3ª Residência Regional de Ouro Preto do Oeste, e contemplam serviços de manutenção com revestimento primário (encascalhamento) nos dois trechos.
Na Rodovia-470, os trabalhos ocorrem no município de Vale do Paraíso, no trecho em direção ao distrito de Bom Jesus, com máquinas atuando na regularização da via e aplicação do material, garantindo mais trafegabilidade para moradores e produtores rurais da região. Já na Rodovia-010, os serviços são realizados no trecho que liga os municípios de Mirante da Serra a Urupá, reforçando as condições de acesso e segurança viária.
Para o governador de Rondônia, Marcos Rocha, a ação é fundamental para manter as rodovias em todas as regiões em boas condições ao longo de todo o ano, garantindo estradas mais seguras e transitáveis. “Tanto a RO-470 quanto a RO-010 são vias estratégicas para o escoamento da produção e para o deslocamento diário das comunidades. Nesse sentido, o governo do estado tem trabalhado de forma contínua na preservação das vias, fortalecendo a segurança e a trafegabilidade da população”, salientou.
De acordo com o diretor-geral do DER-RO, Eder André Fernandes, as ações são planejadas para atender pontos fundamentais da malha viária estadual. “O revestimento primário melhora significativamente as condições da estrada, reduz atoleiros e proporciona mais resistência ao tráfego, principalmente neste período chuvoso”, ressaltou.
O residente da 3ª Residência Regional do DER-RO, localizada em Ouro Preto do Oeste, Adinaldo de Andrade, explicou que as equipes atuam de forma intensiva nos dois trechos atendidos. “Estamos trabalhando com máquinas e equipes tanto na RO-470 quanto na RO-010 para garantir pistas mais firmes e seguras à população da Região Central.”
O titular da Coordenadoria de Operações e Fiscalização (COF), Leandro Risso, reforçou a importância do acompanhamento técnico durante a execução dos serviços. “A fiscalização garante que o trabalho seja realizado com qualidade e dentro dos padrões exigidos. Nosso objetivo é assegurar que a manutenção traga resultados efetivos para quem utiliza essas rodovias diariamente”, destacou.
