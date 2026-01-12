Jovem pede ajuda após ser baleado com tiro na mão na região central

Por pvhnoticias.com
Publicada em 12/01/2026 às 09h30
Publicada em 12/01/2026 às 09h30
Um jovem de 22 anos foi alvo de um atentado a bala na manhã deste domingo (11), na região central de Porto Velho.
As primeiras informações dão conta que o rapaz chegou pedindo socorro no cruzamento das Ruas Henrique Dias com Presidente Dutra, próximo ao Mercado Cultural.
A vítima foi baleada na mão, mas não informou quem foi o autor do crime e nem a notificação. O resgate e a PM foram acionadas.
Em breve atualização
Comentários
Seja o primeiro a comentar!