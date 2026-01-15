Jean Mendonça garante R$ 180 mil para compra de aparelho de ultrassom em São Francisco do Guaporé

Publicada em 15/01/2026 às 08h10
A rede pública de saúde de São Francisco do Guaporé terá reforço na realização de exames de imagem com a aquisição de um novo aparelho de ultrassom. O investimento será viabilizado por meio de um repasse de R$ 180 mil destinado ao município, com a nota de empenho já emitida, o que assegura a liberação do recurso.
Com o equipamento, a expectativa é ampliar a capacidade de atendimento, oferecendo maior agilidade na realização de exames e contribuindo para diagnósticos mais rápidos aos pacientes atendidos pelo sistema municipal de saúde. A compra do aparelho atende a uma demanda apresentada pelo ex-vereador Cidão, que articulou o pedido junto ao mandato parlamentar.
O recurso foi destinado pelo deputado estadual Jean Mendonça, que vem direcionando emendas para o fortalecimento da estrutura de saúde em municípios do interior de Rondônia. A iniciativa busca ampliar o acesso da população a serviços essenciais, reduzindo a necessidade de deslocamentos para outras cidades em busca de atendimento especializado.
