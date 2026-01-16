Iniciativa financiada pela Aldir Blanc promove diálogo sobre saúde mental e cultura

Publicada em 16/01/2026 às 14h19
O evento acontecerá no auditório da Associação Comercial e Industrial de Jaru (ACIJ), às 19h, e terá como proposta promover apresentações e diálogos sobre a importância da arte e da cultura na prevenção e no cuidado com a saúde mental. É ainda um convite para escrever novas histórias, incentivar o debate sobre prevenção e tratamento, além de reforçar a relevância de políticas públicas.
A ação faz parte do projeto aprovado no edital nº11/SEMECELT/2024, da Prefeitura de Jaru, por meio da Secretaria Municipal de Esportes, Cultura, Lazer e Turismo – Semecelt, no âmbito da Política Nacional Aldir Blanc – PNAB, iniciativa do Governo Federal que tem como objetivo fomentar, descentralizar e valorizar as expressões culturais brasileiras, fortalecendo artistas, mestres e fazedores de cultura em todo o país.
Sandra destacou que a arte e a cultura contribuem diretamente para o bem-estar por oferecerem expressão emocional, ajudarem a aliviar o estresse e a ansiedade, promover autoconhecimento e resiliência e ampliarem a compreensão de si e do mundo. Segundo ela, também fortalecem a conexão social, combatendo a solidão e estimulando o sentimento de pertencimento. Além disso, favorecem o bem-estar cognitivo, melhorando a concentração e a criatividade, e funcionam como ferramentas terapêuticas que ajudam a lidar com desafios, tornando a vida mais leve e significativa.
