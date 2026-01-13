Illinois e Minnesota processam governo Trump por uso de forças federais em seus territórios

Publicada em 13/01/2026 às 09h10
O estado de Illinois, nos Estados Unidos, processou a gestão do presidente Donald Trump nesta segunda-feira (12) pelo uso que o governo federal faz de agentes fortemente armados em operações anti-imigração. O governador democrata JB Pritzker afirmou que a ação judicial foi movida devido ao "uso perigoso da força" pelo Departamento de Segurança Interna.
"Embora os acusados descrevam esse ataque como 'fiscalização da imigração', a realidade é que agentes uniformizados e com treinamento militar, portando armas semiautomáticas e armamento de nível militar, têm atuado indiscriminadamente por meses em Chicago e arredores, parando, interrogando e prendendo moradores ilegalmente", diz a ação.
O processo, apresentado no Tribunal Distrital dos EUA para o Distrito Norte de Illinois, acusa o governo Trump de "causar tumulto e impor um clima de medo" no estado, cuja maior cidade é Chicago, alvo de batidas contra imigrantes do governo Trump.
Nessa mesma linha, o estado de Minnesota processou nesta segunda a secretária de Segurança Interna dos EUA, Kristi Noem, e vários funcionários da imigração americana. A ação busca impedir o aumento da fiscalização imigratória no estado após a morte de Renee Nicole Good por um agente federal na semana passada.
O processo, apresentado no Tribunal Distrital dos EUA para o Distrito de Minnesota, pede que o tribunal declare o aumento da fiscalização inconstitucional e ilegal e que impeça o governo federal de prender cidadãos americanos e portadores de visto sem suspeita de que tenham cometido um crime.
O estado também busca a proibição de agentes federais ameaçarem usar força física ou exibirem armas contra pessoas que não estejam sujeitas a prisão por questões de imigração, além de outras restrições à atuação das tropas.
No último dia de 2025, Trump anunciou a retirada da Guarda Nacional de Chicago, Los Angeles e Portland, mas acrescentou que as forças federais voltariam "quando a criminalidade começar a disparar novamente".
Segundo ele, a decisão se deu "apesar do fato de que a criminalidade foi bastante reduzida graças à presença desses grandes patriotas nessas cidades, e SOMENTE por esse fato". Trump já havia usado o suposto aumento no número de crimes como justificativa para os envios, mas não apresentou dados que comprovassem o alto patamar ou, com a retirada, a queda relatada.
Durante 2025, Trump enviou agentes da Guarda Nacional para cidades governadas por democratas em um movimento que críticos avaliam como uma tentativa de punir adversários e reprimir dissidência. Ao ameaçar uma volta "talvez de uma forma muito diferente e mais forte", o presidente a defendeu como "apenas uma questão de tempo".
Em Minnesota, a morte de Renee Good durante uma operação de fiscalização inflamou o debate sobre as políticas anti-imigração de Trump, que classificou o episódio de "legítima defesa" por parte do agente.
Dezenas de milhares de pessoas marcharam por Minneapolis durante o final de semana para protestar contra o ICE, o serviço de imigração do país. Mais de mil manifestações foram convocadas em todo o país contra a campanha de deportação do governo Trump.
