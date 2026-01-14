Ieda Chaves destina recursos para compra de van e reforça atendimento de saúde em Corumbiara

Publicada em 14/01/2026 às 13h50
O atendimento na área da saúde em Corumbiara passa a contar com um novo reforço estrutural após a destinação de recursos pela deputada estadual Ieda Chaves para a aquisição de uma van destinada ao município. O veículo será incorporado à rede local de serviços, com a finalidade de ampliar o acesso da população aos atendimentos e fortalecer a logística do sistema de saúde.
A iniciativa foi viabilizada por meio de articulação parlamentar e atende a uma demanda apresentada no âmbito municipal. Segundo a deputada, o investimento em estrutura está diretamente relacionado à melhoria do cuidado oferecido às pessoas, permitindo maior eficiência no atendimento e melhores condições de deslocamento para usuários do sistema público de saúde.
No processo de viabilização do recurso, a atuação conjunta com o vereador Alessandro Ciconelo foi destacada. Ele foi apontado como parceiro na identificação da necessidade e no encaminhamento da solicitação, mantendo interlocução permanente sobre as demandas de Corumbiara.
Com a liberação do investimento, a expectativa é de que o novo veículo contribua para a organização dos serviços e para o atendimento de moradores que dependem do transporte para acessar consultas, exames e outros procedimentos, reforçando a estrutura de saúde do município.
