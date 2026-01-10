Guarnição do PATAMO prende foragido da Justiça durante patrulhamento
Publicada em 10/01/2026 às 08h50
 Na noite desta sexta-feira 9, uma guarnição do PATAMO do 8º Batalhão da Polícia Militar realizou a prisão de um indivíduo com mandado de prisão em aberto, durante patrulhamento tático no bairro Jardim dos Estados.

A equipe policial fazia rondas de rotina quando avistou um homem em atitude suspeita. Diante da situação, foi realizada a abordagem policial e solicitada a identificação do indivíduo, que se identificou prontamente.

Após consulta aos sistemas de segurança, os policiais constataram que havia mandado de prisão vigente em desfavor do abordado. Diante dos fatos, o homem recebeu voz de prisão e foi conduzido ao presídio local, onde foi apresentado à autoridade competente, permanecendo à disposição da Justiça.

A ação reforça o trabalho ostensivo da Polícia Militar no combate à criminalidade e na manutenção da ordem pública na região. 

