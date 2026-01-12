Guarda Civil segue atuando de forma contínua na Praça Municipal Nilo Paulo Balbinot

Publicada em 12/01/2026 às 14h22
A Guarda Civil Municipal de Espigão D’Oeste segue atuando de forma contínua e presente na região central da cidade, especialmente na Praça Municipal Nilo Paulo Balbinot e proximidades, reforçando o cuidado com os espaços públicos e a segurança da população.
Além das rondas preventivas, a GCM realiza orientações diretas aos cidadãos para que não forneçam dinheiro ou alimentos a pessoas em situação de rua, incentivando que busquem apoio junto às suas famílias e aos serviços adequados, promovendo responsabilidade social e soluções efetivas.
A atuação também inclui a fiscalização do consumo de bebidas alcoólicas em espaços públicos, garantindo mais ordem, tranquilidade e um ambiente seguro para famílias, crianças, idosos e comerciantes.
A presença da Guarda Civil Municipal representa compromisso, proximidade com a comunidade e respeito ao cidadão. Um trabalho diário, firme e responsável, que fortalece a organização da cidade e a confiança da população.
Prefeitura de Espigão D’Oeste e Guarda Civil Municipal, trabalhando juntos por uma cidade mais segura, organizada e humana.
