Grazi Massafera comenta período de celibato e mudanças pessoais: “Está sendo maravilhoso”

A atriz Grazi Massafera revelou que atravessa um momento de distanciamento voluntário da vida amorosa e explicou que a decisão tem impacto direto em sua rotina e na forma como enxerga a própria energia emocional. Aos 43 anos, ela afirmou que optou por falar abertamente sobre o tema por saber que aspectos da sua vida pessoal costumam despertar interesse do público.
Em entrevista à revista Quem, Grazi avaliou que o período tem sido produtivo e trouxe ganhos que vão além do campo afetivo. Segundo a atriz, o afastamento das relações íntimas permitiu redirecionar forças internas. “A energia sexual é muito potente e pode se transformar em potência criativa”, afirmou.
A artista também associou essa mudança a um processo natural de amadurecimento. De acordo com ela, transformações hormonais e a passagem do tempo alteram a forma como desejos e impulsos se manifestam. “Aquele furor dá uma baixada e faz você olhar a vida sob outras perspectivas”, explicou, ao comentar sobre novas prioridades que passaram a ocupar espaço em sua vida.
Mesmo vivendo esse momento, Grazi fez questão de destacar que não se trata de um afastamento definitivo do amor. Com bom humor, ela disse que continua aberta a novas experiências e brincou com a própria imaginação. “Não estou fechada [para amar]. Uma coisa não tem a ver com a outra! Eu tenho uma mente muito fértil, crio amores imaginários e vivencio eles na imaginação”, contou, aos risos.
Ao final, a atriz reforçou que a escolha não deve ser interpretada como regra ou recomendação. Para ela, trata-se de uma decisão individual, ligada ao momento que vive atualmente. “Você não precisa fazer celibato, é a escolha de cada um, mas é o que estou fazendo nesse momento e está sendo maravilhoso”, concluiu.
