Final da Supercopa Rei será transmitida em telão na Praça de Porto Velho

Publicada em 30/01/2026 às 13h50
Transmissão acontece no próximo domingo (01), na final da Supercopa Rei, a partir das 15h (horário local), na Praça das Três Caixas D’Água
A Prefeitura de Porto Velho, por meio da Secretaria Municipal de Turismo, Esporte e Lazer (Semtel), com apoio da Empresa de Desenvolvimento Urbano (Emdur), prepara uma estrutura especial para a transmissão da final da Supercopa Rei, entre Corinthians e Flamengo, em telão instalado na Praça das Três Caixas D’Água.
A iniciativa tem como objetivo oferecer à população uma opção de lazer acessível, promovendo a convivência social e a ocupação positiva dos espaços públicos. Para isso, será montada uma estrutura com telão e tenda, garantindo mais conforto e segurança aos torcedores que desejarem acompanhar a partida.
A transmissão acontece no próximo domingo (01), na final da Supercopa Rei, a partir das 15h (horário local), na Praça das Três Caixas D’Água, localizada na região central da capital. A participação é gratuita e aberta a toda a comunidade.
De acordo com o secretário municipal de Turismo, Esporte e Lazer, Paulo Moraes Júnior, a ação valoriza o esporte como ferramenta de integração social. “A proposta é proporcionar um momento de lazer para as famílias e para os torcedores, estimulando o uso dos espaços públicos e fortalecendo o sentimento de pertencimento da população com a cidade”, destacou o secretário.
Fotos: Arquivo / Secom
Comentários
Seja o primeiro a comentar!