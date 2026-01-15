Fafá de Belém aciona a Justiça após ataques e acusações nas redes sociais

Publicada em 15/01/2026 às 14h43
A cantora Fafá de Belém, de 69 anos, decidiu adotar medidas judiciais após se tornar alvo de ataques virtuais. Em comunicado divulgado nas redes sociais na quarta-feira (14), a equipe da artista informou que providências legais já foram tomadas diante de conteúdos considerados ofensivos e difamatórios.
De acordo com a nota publicada no Instagram, os advogados da cantora registraram uma notícia-crime para apurar a circulação de publicações falsas que associam acusações ao nome de Fafá. A defesa sustenta que o material divulgado não possui base jurídica ou factual e atinge diretamente a honra da artista e de seus familiares.
Além da esfera criminal, a assessoria jurídica destacou que também estão sendo adotadas medidas para identificar os autores das postagens e garantir a preservação das provas digitais. Segundo a equipe, todos os registros já estão sendo encaminhados às autoridades competentes, e novos episódios semelhantes serão tratados de forma imediata.
Os ataques, conforme o comunicado, não são recentes. Desde o início do ano passado, Fafá de Belém passou a ser alvo frequente de críticas e ofensas promovidas por grupos extremistas, especialmente após se posicionar publicamente sobre temas sensíveis, como o debate em torno do aborto.
A situação teria se agravado durante o período do Círio de Nazaré, quando a intensidade das agressões virtuais aumentou e passou a atingir também pessoas próximas à cantora. Diante do cenário, a defesa reuniu ameaças, publicações falsas e outros conteúdos que, segundo os advogados, comprometem a reputação da artista.
