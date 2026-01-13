Ezequiel Neiva assegura recurso para construção de ponte sobre o rio Tari, em Jaru

Publicada em 13/01/2026 às 11h49
O deputado estadual Ezequiel Neiva (União Brasil) confirmou o empenho de R$ 700 mil para a construção da ponte sobre o rio Tari, no município de Jaru. O recurso atende a uma solicitação do ex-vereador Badu e representa um avanço para a infraestrutura da zona rural da região.
A obra tem como principal objetivo oferecer uma estrutura adequada e segura para a travessia de moradores, produtores rurais e demais usuários da via. A ponte é considerada estratégica para melhorar a mobilidade, facilitar o escoamento da produção agrícola e garantir mais qualidade de vida à população do distrito de Tarilândia.
Ezequiel Neiva destacou seu compromisso com o fortalecimento da infraestrutura rural do município, ressaltando que investimentos como esse são fundamentais para o desenvolvimento regional. “A melhoria das estradas e pontes rurais impacta diretamente na economia e na segurança das famílias que dependem dessas vias diariamente”, afirmou.
O deputado também explicou que a viabilização do recurso foi resultado de diálogo e planejamento conjunto com o prefeito de Jaru, Jeverson Lima (MDB). “A proposta foi amadurecida com responsabilidade, levando em consideração as reais necessidades da comunidade que será atendida pela nova ponte que será construída sobre o rio Tari”, frisou.
O suplente de deputado federal Wiveslando Neiva (União Brasil) também comentou sobre a atuação do parlamentar na região e destacou o compromisso de Ezequiel Neiva com Jaru e os municípios vizinhos. “O deputado Ezequiel Neiva tem demonstrado, na prática, seu cuidado com a população do interior. Esse investimento na ponte do rio Tari é mais uma prova de um mandato presente, que conhece as demandas da zona rural e trabalha para garantir desenvolvimento e dignidade às famílias”, declarou.
Ezequiel Neiva garantiu ainda que o recurso foi assegurado junto ao Governo do Estado, com o apoio do governador, coronel Marcos Rocha (União Brasil). “A expectativa é de que a obra proporcione mais segurança no trânsito de pessoas e veículos, fortalecendo a integração entre as comunidades rurais e a área urbana do município de Jaru”, concluiu.
