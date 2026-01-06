Ex da mãe de Virginia fala sobre separação: “Não houve traição”

Publicada em 06/01/2026 às 10h58
O músico Danilo Nascimento, de 39 anos, quebrou o silêncio nesta segunda-feira (5) e negou ter traído Margareth Serrão, com quem manteve um relacionamento recente. A declaração ocorre em meio a uma controvérsia pública envolvendo o ex-casal, que ganhou repercussão nas redes sociais.
Em pronunciamento, Danilo afirmou que os encontros citados em publicações aconteceram após o término. Segundo ele, durante o período em que esteve com Margareth, não houve traição. “Estão publicando aí que eu estava traindo a Margareth, mas encontrei com essa moça depois que eu cheguei da Bahia. Durante o meu namoro com a Margareth, não”, disse.
O músico acrescentou que, após o fim da relação, ambos estão livres para seguir a vida pessoal. “Depois que a gente terminou, que a gente não tem mais nada, eu sou solteiro e é normal conversar com outras pessoas. Agora, durante o período que a gente ficou junto, isso não existiu”, reforçou.
Na mesma fala, Danilo afirmou que não pretende prolongar o assunto publicamente. Ele desejou felicidade à ex-companheira e encerrou dizendo que não responderá mais sobre a separação. “Desejo muita paz e felicidade para a Margareth. Ela merece ser feliz. Não vou responder mais ninguém sobre esse assunto”, concluiu.
A polêmica também envolveu trocas de mensagens públicas entre os dois. Margareth, mãe da apresentadora Virginia Fonseca, inicialmente declarou que o término havia ocorrido de forma tranquila. Posteriormente, no entanto, publicou críticas ao ex e descartou a manutenção de amizade.
Em uma das interações, Danilo escreveu que a “amizade continua”, o que foi rebatido por Margareth, que contestou a afirmação e demonstrou irritação. Ela também afirmou que não ajudaria mais o ex-companheiro com compromissos pessoais, como a decoração da residência dele, encerrando publicamente qualquer vínculo.
