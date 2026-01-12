Estudante de 19 anos leva moto em sorteio de encerramento do Natal Luz

Publicada em 12/01/2026 às 10h23
Um dos momentos mais aguardados pelo público presente no evento que marcou o encerramento do Natal Luz, no Parque da Cidade, foi o sorteio de uma motocicleta Pop/Honda. A ação contou com a participação de mais de sete mil inscritos e acabou premiando o jovem estudante Juan Douglas Silva de Souza, de apenas 19 anos.
De acordo com Juan Souza, o momento em que foi informado de que havia sido sorteado foi uma surpresa muito agradável, já que há poucos meses ele tirou a Carteira Nacional de Habilitação (CNH) e precisava de um veículo para se locomover até a faculdade.
“Essa moto veio no momento ideal. Eu estava comemorando o aniversário do meu tio quando soube que tinha sido sorteado. Vou usar a moto para ir à faculdade, que é longe. Esse será o meu primeiro veículo”, disse Juan Souza.
A programação do Natal Luz disponibilizou o sorteio de duas motocicletas, uma no dia de Natal e outra no encerramento do evento. A iniciativa, de acordo com Maria de Fátima, moradora do bairro Esperança da Comunidade, é sempre muito bem-vinda pela população, que além de prestigiar um evento bonito, ainda tem a chance de levar para casa um grande prêmio.
“Quem não quer ganhar uma moto novinha como essa, né? Se fosse eu a sorteada, iria vender, porque não sei andar de moto. A prefeitura está de parabéns por uma iniciativa como essa. Trouxe meu netinho para brincar e ele gostou muito”, declarou Maria de Fátima.
O prefeito Léo Moraes parabenizou os sorteados e garantiu que o cuidado com as pessoas seguirá sendo o eixo prioritário do Executivo Municipal, proporcionando momentos de lazer e felicidade à população.
“Parabéns aos vencedores do sorteio, mas, além disso, quero parabenizar os porto-velhenses que trouxeram suas famílias e abraçaram esse evento. Não irei abrir mão de cuidar das pessoas”, concluiu o prefeito Léo Moraes.
O Natal Luz foi promovido pela Prefeitura de Porto Velho, sob a coordenação da Empresa de Desenvolvimento Urbano de Porto Velho (Emdur).
