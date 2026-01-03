Equipe técnica remove árvore caída e restabelece tráfego no Cristal da Calama
Por Arthur Borin
Publicada em 03/01/2026 às 10h01
A Secretaria Municipal de Meio Ambiente (Sema) realizou, na noite de 1º de janeiro, a remoção de uma árvore da espécie ipê que caiu sobre a via pública no bairro Cristal da Calama, após as chuvas registradas na capital.

Assim que acionada, a equipe emergencial da Sema se deslocou ao local para executar o corte do tronco e a retirada dos galhos, liberando a pista e restabelecendo a circulação de veículos e pedestres.

A Prefeitura reforça que ocorrências com quedas de árvores podem ser comunicadas diretamente à Sema ou à Defesa Civil Municipal, especialmente durante o período chuvoso, quando a instabilidade do solo aumenta o risco de incidentes.

