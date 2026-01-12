Em Dubai, Virgínia Fonseca relata crise de ansiedade e mostra ferimentos nos lábios

Publicada em 12/01/2026 às 15h34
A influenciadora Virgínia Fonseca usou as redes sociais nesta segunda-feira (12) para relatar um episódio de ansiedade ocorrido durante sua estadia em Dubai, nos Emirados Árabes Unidos. Em vídeos publicados nos stories, ela mostrou ferimentos nos lábios e explicou que as lesões foram causadas pelo estresse enfrentado no dia anterior.
“Isso aqui é ansiedade. Olha o que eu fiz com a minha boca ontem! E está ardendo tanto”, disse Virgínia, que também ocupa o posto de rainha de bateria da Grande Rio.
O episódio ocorreu após um contratempo envolvendo sua volta ao Brasil. No sábado (10), a influenciadora contou que já estava no aeroporto, em Dubai, quando foi informada de que não conseguiria embarcar na data prevista. Um imprevisto profissional a obrigou a cancelar o voo e permanecer no país por mais tempo.
Virgínia está nos Emirados Árabes Unidos para cumprir compromissos ligados à WePink, marca de cosméticos da qual é sócia. A viagem teve como objetivo a realização de uma live voltada ao lançamento de novos produtos da empresa.
Ao comentar a situação, a empresária demonstrou frustração por ter precisado adiar o retorno ao Brasil, o que acabou interferindo em outros compromissos profissionais. No desabafo, ela ressaltou que costuma manter sua agenda mesmo em momentos difíceis e que o acúmulo de responsabilidades contribuiu para o aumento da ansiedade.
Horas depois, Virgínia voltou às redes sociais para tranquilizar os seguidores. Ela afirmou que o atraso na viagem não tem relação com problemas de saúde ou segurança, mas apenas com pendências de trabalho. Segundo a influenciadora, a previsão é de que retorne ao Brasil nos próximos dias.
Comentários
Seja o primeiro a comentar!