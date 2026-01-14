Eleições interferem na equipe de governo, RRSI mobiliza Assembleia Legislativa, “sou direito. Nem de esquerda, nem de direita”, diz ex-senador

Publicada em 14/01/2026 às 14h00
Mudanças – A informação é do amigo e colunista Sérgio Pires, que assina a coluna “Opinião de Primeira”, publicada em vários sites do Estado, inclusive no RONDÔNIA DINÂMICA. Em breve o governador Marcos Rocha, presidente regional do UB, que recentemente disse que não concorrerá a cargos públicos e que permanecerá no governo até o final do mandato (dezembro deste ano). Também adiantou, que promoverá mudanças na sua equipe. Algumas por questões técnicas, mas outras por políticas, porque vários secretários estariam dispostos a disputarem aas eleições gerais deste ano. Dentre eles os secretários de Saúde, coronel Jefferson Rocha; da Segurança Pública, coronel Felipe Bernardo Vital e o comandante da Polícia Militar (PM) o coronel Régis Braguin, que pretendem disputar cargos eletivos este ano, por isso, terão que deixar o Governo do Estado até as convenções partidárias que serão realizadas de 20 de julho a 5 de agosto. O coronel Braguin já teria sido exonerado hoje (14) com a publicação sendo aguardada para o “Diário oficial” eletrônico à tarde.
RRSI – O promete ser dos mais ativos em termos de eventos importantes como o Carnaval (fevereiro), que está chegando, a Copa do Mundo (8 de junho a 8 de julho), Eleições Gerais em outubro e as festas de Natal e Ano Novo em dezembro/janeiro. E em Rondônia também teremos a 13ª edição da Rondônia Rural Show Internacional (RRSI), em Ji-Paraná, no período de 25 a 30 de maio próximo. O evento, maior do gênero no Norte do País mobiliza todos os segmentos, inclusive a política, por isso o presidente da Assembleia Legislativa (Ale), Alex Redano (Republicanos-Ariquemes), reuniu seus assessores diretos para uma reunião esta semana para planejar a participação do Legislativo Estadual no importante evento, inclusive reunião plenária durante o período da mostra.
RRSI II – A importante exposição-feira é realizada anualmente no Parque de Exposições Vandeci Rack, às margens da BR 364, na ligação Ji-Paraná-Presidente Médici, que foi criado pelo ex-prefeito Jesualdo Pires. Rapidamente a RRS se tornou a maior mostra do gênero do Norte do Brasil e posteriormente passou a ter o “Internacional”, devido o evento ultrapassar as fronteiras internacionais envolvendo o agronegócio, vendas e exposições de máquinas e equipamentos e centro tecnológico de investimentos no campo. O tema deste ano é “Exportação e desenvolvimento”. Na reunião foi discutido o planejamento da Ale-RO para a RRSI 2026, inclusive definida a reunião ordinária para o dia 28 de maio no estande próprio da Casa de Leis na feira-exposição. “Estamos começando a organização para garantir um bom planejamento e uma execução eficiente”, afirmou a subchefe do gabinete da presidência, Yeda Sales.
Direito – Resposta interessante e inteligente de o ex-senador Acir Gurgacz, presidente estadual do PDT em Rondônia e pré-candidato a uma das duas vagas ao Senado, nas eleições de outubro próximo. Entrevistado pelo ex-prefeito de Porto Velho, Roberto Sobrinho, via internet, Acir respondeu, quando questionado sobre o posicionamento político, se seria de direita ou esquerda, foi incisivo, direto: “eu sou direito. Nem de esquerda, nem de direita”. Segundo Acir, as políticas públicas no Brasil não deveriam ser seguidas por extremismos, mas o que faz o Brasil andar para a frente com saúde, educação, produção e geração de empregos. E realmente o extremismo das últimas décadas entre esquerda e direita deixou o País sem rumo político, que atende os interesses de a maioria da população e não de segmentos.
MDB – O partido já foi o maior e mais importante do País, e hoje está se rearticulando e buscando os espaços que perdeu nos últimos anos. Em Rondônia, após o ex (prefeito, governador, senador) Valdir Raupp se afastar do partido, que hoje tem o domínio do senador Confúcio Moura, como presidente regional. O MDB tem em Rondônia dois deputados estaduais Luís (do Hospital) Schincaglia e Jean Oliveira, mas ambos estão de malas prontas para outras siglas partidárias, Lúcio Mosquini na Câmara Federal, mas que também deverá mudar de partido e Confúcio no Senado. Dos 23 vereadores eleitos e reeleitos em Porto Velho, nenhum é do partido. No início de janeiro, o MDB elegeu o diretório municipal de Porto Velho tendo como presidente Luciano Walério, Meiry Araújo, tesoureira, e Fran Kaxarari, liderança indígena secretária da Mulher do MDB. “O MDB nunca foi um partido pequeno. Precisamos manter nossas portas abertas para novas lideranças, para os jovens, para as mulheres e para todos que desejam contribuir com o crescimento do partido”, afirmou Luciano.
Respigo
Hoje (14) é o terceiro dia da cobrança de pedágio na BR 364, no trecho entre Porto Velho a Vilhena, com cerca de 700 km. A cobrança é eletrônica e ocorre nos sete postos ao longo do percurso e, segundo os usuários, é o pedágio mais caro do País +++ O custo por 100 km rodados está em torno de R$ 21,10. Agora os usuários esperam pelas melhorias que o consórcio vencedor do leilão, o 4UM Opportunity, que tem o compromisso de duplicar, construir passarelas, passagens de animais e pouco mais de 100 km de pista dupla e administrar o trecho dentre outras obrigações. O prazo para aplicação de as melhorias e duração do contrato é de 30 anos +++ Palmeiras e Santos fazem o clássico do futebol paulista na noite de hoje (14), às 18h30 na Arena Barueri. O jogo é da segunda rodada do Paulistão +++ Na rodada de abertura o Palmeiras venceu a Portuguesa (1x0) e o Santos o Novorizontino (2x1). A TV Record transmite o clássico paulista +++ Na região do Cone Sul de Rondônia, há um movimento crescente de formatação da pré-candidatura do prefeito-reeleito de Vilhena, Flori Cordeiro (Podemos), a governador. O partido é presidido no Estado pelo prefeito de Porto Velho, Leo Moraes, que estaria preparando um vice de peso eleitoral, da capital, para formar dupla com Flori.
+ Aniversários, casamentos, eventos comemorativos com os amigos, datas festivas, não pode faltar o Chopp Colônia, o melhor do Brasil.
+ Reservas pelo Disk Chopp: (69) 9 9231.2322 e 9.9231.5970
Comentários
Seja o primeiro a comentar!