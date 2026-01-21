Ejud-14 promove palestra sobre Direitos das Comunidades Quilombolas

Publicada em 21/01/2026 às 14h20
A Escola Judicial do Tribunal Regional do Trabalho da 14ª Região (RO/AC) realizará no dia 5 de fevereiro a palestra “Direitos das Comunidades Quilombolas: Aspectos Históricos, Culturais e Trabalhistas”. O evento que visa aprofundar o debate sobre a temática e fortalecer o acesso à justiça, ocorrerá no formato telepresencial via plataforma Zoom, com início às 9h (horário de Rondônia) e às 8h (horário do Acre). Podem participar magistrados, servidores da Justiça do Trabalho, advogados, estudantes e o público em geral.
As inscrições devem ser realizadas exclusivamente por meio de formulário eletrônico, até o dia 4 de fevereiro de 2026.
A iniciativa contará com a expertise da professora Amanda Michalski, que apresentará uma análise aprofundada dos direitos quilombolas. A palestra será enriquecida pela participação de Nucicleide da Paz Pinheiro, liderança da Comunidade Quilombola do Forte Príncipe da Beira, em Rondônia, trazendo a vivência comunitária para a discussão.
O objetivo é promover a reflexão e o aprofundamento do conhecimento sobre os direitos das comunidades quilombolas, abordando seus aspectos históricos, culturais e as particularidades das relações de trabalho. A proposta é fomentar uma atuação institucional mais sensível à diversidade étnico-racial, garantindo o fortalecimento do acesso à justiça.
A palestra está alinhada com a Resolução CNJ nº 599, de 13 de dezembro de 2024, que institui a Política Judiciária de Atenção às Comunidades Quilombolas, reforçando o compromisso do Judiciário com a igualdade e a justiça social.
