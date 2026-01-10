Deputado Laerte Gomes destina R$ 600 mil para obra em Rolim de Moura

Publicada em 10/01/2026 às 11h35
O deputado estadual Laerte Gomes garantiu a destinação de R$ 600 mil para a construção do barracão do campo de futebol no Distrito de Nova Estrela, em Rolim de Moura. O recurso, já empenhado, foi viabilizado por meio de emenda parlamentar do deputado, atendendo a um pedido do ex-vereador Eliomar.
O investimento será repassado à Prefeitura Municipal de Rolim de Moura e tem como objetivo fortalecer a estrutura esportiva e comunitária do distrito, oferecendo mais conforto, organização e melhores condições para a prática esportiva e a realização de eventos locais.
A construção do barracão representa um avanço importante para os moradores de Nova Estrela, ampliando os espaços de lazer e convivência social, além de incentivar o esporte como ferramenta de inclusão e qualidade de vida.
Ao comentar a destinação do recurso, o deputado Laerte Gomes destacou o compromisso do seu mandato com o desenvolvimento de Rolim de Moura e de seus distritos, reforçando a importância de ouvir as lideranças locais e transformar demandas da população em ações concretas.
Com o valor já empenhado, a expectativa é que a Prefeitura dê sequência aos procedimentos necessários para a execução da obra, atendendo uma reivindicação antiga da comunidade e garantindo mais estrutura para o distrito de Nova Estrela.
