Deputado Delegado Camargo promove campanha urgente de doação de sangue e mobiliza população por meio das redes sociais

Publicada em 10/01/2026 às 11h30
O deputado estadual Delegado Camargo lançou uma campanha pública de incentivo à doação de sangue, reforçando a necessidade imediata de mobilização da sociedade diante dos estoques críticos enfrentados pelos hemocentros. A iniciativa ganhou destaque após a publicação de um vídeo nas redes sociais do parlamentar, no qual ele aparece ao lado do voluntário Luiz Henrique, integrante da Associação Sorriso do Amanhã, convocando a população para um gesto solidário classificado como “urgente”.
No vídeo, Delegado Camargo faz um apelo direto à consciência coletiva, ressaltando que a doação de sangue é um ato simples, rápido e fundamental para salvar vidas. Segundo ele, hospitais e unidades de saúde dependem diariamente dos bancos de sangue para a realização de cirurgias, atendimentos de emergência, tratamentos oncológicos e assistência a vítimas de acidentes. “A doação de sangue não pode esperar. Cada bolsa pode representar a chance de vida para várias pessoas”, enfatiza o parlamentar na gravação.
A campanha surge em um momento sensível, no qual hemocentros de diversas regiões enfrentam queda significativa no número de doadores, situação agravada por períodos de maior demanda hospitalar. De acordo com especialistas da área da saúde, a manutenção de estoques seguros depende da doação contínua e voluntária, já que o sangue não pode ser fabricado e possui prazo limitado de validade.
Luiz Henrique, voluntário da Associação Sorriso do Amanhã, destacou no chamado público a importância do engajamento popular e do compartilhamento da mensagem. Para ele, a conscientização é um passo essencial para ampliar o número de doadores regulares. “Muitas pessoas ainda não doam por falta de informação ou por acharem que o gesto não faz diferença. Faz, e muita. Uma única doação pode salvar até quatro vidas”, afirmou.
Além do apelo humanitário, o deputado Delegado Camargo reforçou que a campanha também tem caráter educativo, buscando esclarecer dúvidas comuns sobre o processo de doação, como requisitos básicos, segurança do procedimento e intervalos necessários entre as doações. Ele destacou que homens e mulheres saudáveis, dentro da faixa etária permitida e com peso adequado, podem se tornar doadores e contribuir de forma direta para o fortalecimento do sistema de saúde.
A mobilização nas redes sociais tem gerado repercussão positiva, com internautas compartilhando o vídeo e manifestando apoio à iniciativa. A expectativa dos organizadores é que a campanha resulte em aumento significativo no número de doações nos próximos dias, ajudando a reverter o quadro de escassez.
Ao final do chamado, Delegado Camargo reafirmou seu compromisso com ações voltadas à promoção da vida e da solidariedade. “Esse é um gesto de amor ao próximo. Doar sangue é um ato de cidadania e responsabilidade social. Quem pode doar, doe. Quem não pode, ajude divulgando”, concluiu o parlamentar.
