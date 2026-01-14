Deputado Alan Queiroz destina R$ 500 mil para aquisição de medicamentos em Monte Negro

Publicada em 14/01/2026 às 13h40
Com o objetivo de fortalecer o abastecimento de medicamentos e garantir mais qualidade, cuidado e dignidade no atendimento à população de Monte Negro, o deputado estadual Alan Queiroz (Podemos) destinou R$ 500 mil para a aquisição de medicamentos no município. A ação atende à solicitação do vereador Thonatan Libarde e representa um reforço direto à saúde pública local.
O investimento permitirá ampliar a disponibilidade de medicamentos nas unidades de saúde, contribuindo para a regularidade dos atendimentos e para a melhoria dos serviços oferecidos à população. Além de assegurar mais abastecimento, a iniciativa busca oferecer mais dignidade aos pacientes, reduzindo a falta de insumos essenciais e fortalecendo a estrutura da saúde municipal. O recurso será aplicado conforme as necessidades apontadas pela gestão local, priorizando o atendimento à população.
O parlamentar destacou a importância de investir na saúde básica e no acesso a medicamentos. “A saúde sempre foi uma de nossas prioridades. Esses R$ 500 mil vão garantir mais medicamentos disponíveis, mais cuidado e mais dignidade para a população de Monte Negro. É um recurso que faz diferença no dia a dia de quem precisa do atendimento público”, afirmou.
Para o vereador Thonatan Libarde, a destinação do recurso atende a uma demanda real da população e chega em um momento fundamental para a rede municipal. “Essa parceria é muito importante para Monte Negro. Agradeço ao deputado pela sensibilidade em atender nossa solicitação e por olhar com atenção para as necessidades do nosso município.”, destacou o vereador.
A iniciativa reafirma o compromisso do parlamentar com ações concretas que impactam diretamente a vida da população, fortalecendo a saúde pública e garantindo mais acesso a medicamentos essenciais. Ao investir no abastecimento da rede municipal, a destinação contribui para um atendimento mais eficiente, humano e contínuo, oferecendo mais segurança aos pacientes e melhores condições de trabalho aos profissionais da saúde.
