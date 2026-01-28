Delegado Camargo cobra publicação imediata do Curso de Formação de Sargentos 2026 e defende valorização da Polícia Militar

Publicada em 28/01/2026 às 08h20
O deputado estadual Delegado Camargo apresentou indicação ao Governo de Rondônia solicitando a publicação imediata do edital do Curso de Formação de Sargentos (CFS) 2026 da Polícia Militar. A medida visa preencher vagas abertas em decorrência das promoções realizadas em dezembro de 2025 e garantir o cumprimento de compromissos assumidos pelo Executivo Estadual com os remanescentes do Curso de Soldado de 2010.
A indicação foi encaminhada ao governador do Estado, com extensão à Casa Civil, à Secretaria de Segurança, Defesa e Cidadania (Sesdec) e ao Comando-Geral da Polícia Militar de Rondônia (PMRO). Além de solicitar a publicação do edital, o parlamentar requer esclarecimentos técnicos, orçamentários e jurídicos sobre a viabilidade do curso, reforçando o papel fiscalizador do Legislativo estadual.
Na justificativa, Delegado Camargo destaca que atualmente existem vagas abertas na corporação em razão das promoções ocorridas no final de 2025. Segundo o deputado, os cabos formados em 2010 já cumpriram todos os requisitos temporais para ascensão à graduação de sargento, somando mais de 15 anos de serviço prestado à Polícia Militar de Rondônia, o que torna a abertura do CFS 2026 uma medida necessária e urgente.
O parlamentar também lembra que a realização do curso faz parte de compromissos formais assumidos pelo Governo do Estado, pelo secretário de Segurança e pelo Comandante-Geral da PM durante o processo de realinhamento salarial da categoria. Para ele, o cumprimento desses acordos é fundamental para manter a confiança institucional e a estabilidade nas relações entre a administração pública e os profissionais da segurança pública.
Ao defender a iniciativa, Delegado Camargo ressaltou que a valorização dos policiais militares passa, necessariamente, pela garantia de progressão na carreira e pelo respeito aos compromissos assumidos.
“Não existe segurança pública forte sem profissionais valorizados. Esses policiais dedicaram anos de suas vidas ao serviço da sociedade e aguardam, de forma legítima, a progressão na carreira. O CFS 2026 não é favor, é direito e é compromisso que precisa ser cumprido”, afirmou o deputado.
Segundo o parlamentar, a demora injustificada na publicação do edital gera frustração, desmotivação e prejuízos diretos à eficiência operacional da Polícia Militar, que deixa de contar com quadros experientes e qualificados em funções de liderança intermediária. Ele destaca ainda que a realização regular dos cursos de formação fortalece a meritocracia, estimula o aperfeiçoamento profissional e contribui para melhores resultados no combate à criminalidade.
Na condição de presidente da Comissão de Fiscalização e Controle e membro da Comissão de Segurança Pública da Assembleia Legislativa de Rondônia, Delegado Camargo reforçou que sua atuação é pautada tanto pelo acompanhamento rigoroso dos atos do Executivo quanto pela defesa direta do fortalecimento das forças de segurança. Nessa linha, o deputado cobra transparência do Governo do Estado, solicitando informações sobre impacto orçamentário, fonte de custeio, eventuais restrições da Lei de Responsabilidade Fiscal e comparativo de investimentos em cursos de formação realizados nos últimos cinco anos pela PMRO.
Para o parlamentar, a publicação do edital do CFS 2026 representa uma ação estratégica de fortalecimento institucional da Polícia Militar e de respeito aos servidores que atuam diariamente na linha de frente da segurança pública. A indicação agora aguarda manifestação oficial do Governo do Estado.
