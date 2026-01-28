Cobrança

Delegado Camargo cobra publicação imediata do Curso de Formação de Sargentos 2026 e defende valorização da Polícia Militar

A indicação foi encaminhada ao governador do Estado, com extensão à Casa Civil, à Secretaria de Segurança, Defesa e Cidadania (Sesdec) e ao Comando-Geral da Polícia Militar de Rondônia