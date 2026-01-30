Decreto regulamenta novo horário de funcionamento da Prefeitura de Vilhena

Publicada em 30/01/2026 às 14h34
Foi publicado nesta quinta-feira, 29, o decreto que regulamenta oficialmente o novo horário de funcionamento da Prefeitura de Vilhena, no âmbito do Programa de Modernização do Atendimento ao Público. A medida consolida a alteração no expediente dos órgãos municipais e reforça a ampliação do atendimento virtual ao contribuinte.
Conforme o decreto, o atendimento presencial ao público na administração municipal ocorre das 7h30 às 13h30, com expediente dos servidores em seis horas corridas. Como exceção prevista na regulamentação, a Secretaria Municipal de Meio Ambiente (Semma) passará a ter expediente diferenciado, em razão das especificidades técnicas e operacionais de suas atividades. O funcionamento da pasta será das 7h30 às 11h30 e das 13h30 às 17h30, garantindo a continuidade dos serviços ambientais e de fiscalização.
A mudança integra o Programa de Modernização do Atendimento ao Público, que tem como foco otimizar a rotina administrativa, reduzir filas presenciais e ampliar o acesso do cidadão aos serviços municipais por meio de canais digitais, especialmente via WhatsApp.
De acordo com a administração municipal, o atendimento virtual passa a ser a principal porta de entrada para solicitações administrativas, como protocolos, orientações sobre tributos, emissão de documentos, informações sobre processos e outros serviços. O atendimento presencial permanece disponível, organizado de acordo com o novo horário.
O prefeito Flori Cordeiro destaca que a modernização busca tornar o serviço público mais eficiente e acessível. “Hoje o contribuinte já consegue resolver grande parte das suas demandas sem sair de casa, a qualquer hora. O novo horário acompanha essa evolução e melhora a organização interna da Prefeitura”, afirmou.
Os canais oficiais de atendimento virtual seguem em funcionamento por meio do WhatsApp (69) 3919-7011, com sistema automatizado de direcionamento por secretaria e opção de atendimento humano quando necessário.
Comentários
Seja o primeiro a comentar!