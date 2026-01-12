Criminosos armados furtam aeronave do ex-deputado Neodi em Machadinho

Publicada em 12/01/2026 às 14h25
Uma ação criminosa de grande ousadia foi registrada na madrugada desta segunda-feira, dia 12, em Machadinho do Oeste. Uma aeronave pertencente ao ex-deputado estadual Neodi Carlos Francisco de Oliveira foi roubada por um grupo fortemente armado.
De acordo com as primeiras informações, cerca de cinco indivíduos participaram do crime, todos armados com armas longas e curtas. O roubo aconteceu ainda durante a madrugada e, por volta das 6h30 da manhã, os criminosos levantaram voo com a aeronave, seguindo inicialmente em direção à região de Ji-Paraná.
A vítima relatou à polícia que os suspeitos chegaram ao local em uma caminhonete barulhenta, usada para dar apoio à ação criminosa. Após o furto do avião, testemunhas informaram que o grupo também teria sido visto seguindo por estrada no sentido de Ariquemes, o que reforça a suspeita de uma rota de fuga previamente planejada.
As forças de segurança foram acionadas imediatamente e realizam buscas para localizar a aeronave e prender os envolvidos. O caso está sendo tratado como roubo qualificado, devido ao uso de armas de fogo e à ação organizada do grupo.
Até o momento, não há informações sobre feridos. As investigações seguem em andamento, e a polícia pede que qualquer informação que possa ajudar na localização da aeronave seja repassada às autoridades.
