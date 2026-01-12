Publicada em 12/01/2026 às 09h00
Reeleito com mais de 63% dos votos válidos, o prefeito de Nova Mamoré, Marcélio Brasileiro, encerrou 2025 consolidando um dos períodos mais expressivos de sua trajetória no Executivo municipal. Ao longo do ano, reuniu reconhecimento político ampliado, respaldo das principais lideranças de Rondônia, convites para palestrar em grandes eventos fora do estado, protagonismo na condução de tratativas em defesa dos municípios rondonienses e presença recorrente em entrevistas a emissoras de comunicação, motivadas pelo crescimento visível e pela reorganização estrutural do município.
A esse cenário soma-se a aprovação das contas – por unanimidade - de todos os anos do primeiro mandato (2021–2024) pelo Tribunal de Contas do Estado, reforçando a credibilidade administrativa da gestão e consolidando o fechamento de 2025 em alta.
Com esse pano de fundo, Marcélio atravessou o ano em ritmo acelerado, combinando articulação política, planejamento técnico e capacidade de execução. Nova Mamoré registrou entregas que reposicionaram o município no debate regional, com avanços na infraestrutura urbana e rural, saúde, educação, regularização fundiária e fortalecimento institucional.
A retrospectiva que segue, organizada mês a mês, revisita os principais fatos, obras e decisões que marcaram o fechamento de 2025 e ajudam a explicar por que a gestão inicia 2026 com mais de 78% de aprovação popular.
Janeiro – Início acelerado
Janeiro marcou a posse do prefeito para o segundo mandato, sustentada por uma vitória expressiva nas urnas. Logo no início do ano, Marcélio Brasileiro foi convidado a participar do Seminário de Gestores Municipais, evento organizado pela APRECE, no Ceará, convite interpretado como reconhecimento à condução administrativa adotada em Nova Mamoré.
No plano local, o arranque administrativo foi imediato. O prefeito assinou a ordem de serviço para a construção do pórtico de entrada de Nova Mamoré, marco simbólico de identidade urbana, e entregou 137 títulos de regularização fundiária no bairro São José, garantindo segurança jurídica às famílias.
Ainda em janeiro, produtores indígenas das linhas 26 e 12 receberam equipamentos agrícolas, sinalizando um início de mandato com foco produtivo e diálogo institucional ampliado.
Fevereiro – Transparência, projeção estadual e lançamento de livro
Em fevereiro, a administração municipal trouxe à público dados estratégicos da gestão, reforçando a política de transparência e responsabilidade fiscal adotada pelo Executivo. Durante audiência de prestação de contas, o prefeito informou que, ao final de 2024, a Prefeitura de Nova Mamoré encerrou o exercício com aproximadamente R$ 29 milhões em caixa, resultado atribuído ao controle de despesas e à organização fiscal da gestão. O saldo positivo foi fundamental diante do cenário enfrentado em 2025, com quedas na arrecadação e oscilações negativas na distribuição do Fundo de Participação dos Municípios (FPM), permitindo que o município mantivesse investimentos, serviços essenciais e equilíbrio financeiro mesmo em um contexto adverso para as finanças municipais.
No mesmo período, Marcélio ganhou projeção estadual ao ser destaque em entrevistas realizadas por emissoras de televisão, que abordaram o desempenho da arrecadação de ICMS, que ultrapassou grandes municípios como Jaru e Pimenta Bueno, se consolidando como o 7º município que mais arrecada no estado de Rondônia.
O mês também foi marcado pelo lançamento do livro “Nova Mamoré, o Berço do Madeira – História, Geografia, Memórias, Cultura e Identidade”, obra da qual Marcélio Brasileiro é um dos autores, contribuindo diretamente para o registro histórico, cultural e identitário do município.
Outro acontecimento no mês de fevereiro que também merece destaque, foi a realização do Nova Mamoré Folia, evento que movimentou o comércio local e consolidou o calendário cultural da cidade.
Março – Articulação política e municipalismo em evidência
Março combinou ações sociais e articulação política. o prefeito Marcélio promoveu um café da manhã especial em alusão ao Dia Internacional da Mulher, a todas as servidoras. No campo institucional, o prefeito participou de reunião com o governador Marcos Rocha e todos os vereadores de Nova Mamoré, alinhando prioridades do município junto ao Governo do Estado. Durante a Marcha dos Prefeitos, em Brasília, Marcélio atuou como mediador da reunião entre a Associação Rondoniense de Municípios (AROM) - da qual é vice-presidente - e a bancada federal de Rondônia.
