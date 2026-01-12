Com investimentos de R$ 2,61 bilhões em infraestrutura, governo de RO reforça segurança nas rodovias e mantém cidades conectadas

Publicada em 12/01/2026 às 14h28
Entre 2019 e 2025, Rondônia consolidou-se como um dos maiores ciclos de obras públicas, com mais de R$ 2,61 bilhões em investimentos voltados à pavimentação e recuperação de rodovias, construção e substituição de pontes, implantação de galerias e tubos, aquisição de equipamentos, além de obras de infraestrutura urbana e aeroportuária que impulsionaram a mobilidade e o desenvolvimento regional. As ações, executadas pelo Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes (DER-RO), contemplam a malha viária estadual, que totaliza 5.320,30 quilômetros, sendo 1.629,44 km de rodovias pavimentadas e 3.690,86 km de estradas não pavimentadas, conforme o Decreto nº 27.282, de 29 de junho de 2022. Esses investimentos garantem melhor acesso, segurança e integração entre as regiões do estado.
Com 15 Residências Regionais, 6 usinas de asfalto e 2 usinas móveis de microrrevestimento, o DER ampliou sua capacidade operacional, garantindo execução simultânea de obras em todo o estado. Uma estrutura que fortalece a agilidade das frentes de trabalho e aumenta a eficiência na aplicação dos recursos públicos, gerando infraestrutura duradoura e de alto padrão. O volume de investimentos demonstra a força de uma gestão comprometida com planejamento, evolução da malha viária e entregas que transformam o presente e projetam o futuro.
ESTRADAS PAVIMENTADAS: AVANÇOS QUE CONECTAM RONDÔNIA
Uma das grandes obras de pavimentação da gestão foi de 84 km da RO-370, de Corumbiara ao Trevo da Pedra
Com foco no desenvolvimento econômico e na melhoria da logística estadual, o governo de Rondônia, por meio do DER, aplicou mais de R$ 749 milhões em pavimentação e recuperação de rodovias estratégicas, abrangendo implantação de pavimento, implantação de faixas adicionais, implantação de ciclofaixas, microrrevestimento, recuperação asfáltica e sinalização. Obras que fortalecem o escoamento da produção agrícola, a mobilidade entre municípios e a segurança nas estradas.
Entre os destaques está a RO-370, entre Corumbiara e o Trevo da Pedra, onde foram implantados 84 km de novo pavimento asfáltico de alta qualidade, com 10 cm de espessura, drenagem, meio-fio, passagens de fauna, implantação de faixas adicionais e sinalização — investimento que ultrapassa R$ 313 milhões. Além disso, a RO-133, em Espigão do Oeste, também tem obra de pavimentação em andamento, ampliando o alcance das ações de modernização das rodovias estaduais.
Já nas ações de recuperação asfáltica, o destaque é a RO-460, que liga a BR-421 a Buritis. A rodovia passou por uma reabilitação completa em mais de 55 km, recebendo pavimento novo e sinalização horizontal e vertical, em um investimento superior a R$ 49 milhões. Além dela, outras rodovias estratégicas também receberam obras de reabilitação, como a RO-135, em Ji-Paraná, e a RO-257, no Vale do Jamari, reforçando o compromisso do governo de Rondônia em melhorar as condições das estradas em todo o estado.
A RO-010, na Zona da Mata, em Rolim de Moura, tornou-se um dos marcos da ampliação da capacidade das estrada pavimentada. Com R$ 8 milhões aplicados, a rodovia recebeu 4,4 km de terceiras faixas, além de manutenção asfáltica, recapeamento e reforço de toda a sinalização. A obra melhorou o fluxo, reduziu pontos críticos e trouxe mais segurança a uma das rotas mais importantes da região. Outra frente essencial tem sido a manutenção asfáltica, que inclui tapa-buracos, recapeamento e serviços preventivos.
Entre as ações de maior impacto está a aplicação de microrrevestimento, solução que aumenta a vida útil do pavimento e melhora a trafegabilidade. Um exemplo expressivo é a RO-479, em Rolim de Moura, onde 34 km da rodovia receberam microrrevestimento, com investimento superior a R$ 4,6 milhões, garantindo mais segurança, conforto e durabilidade ao pavimento utilizado pela população.
Para o governador de Rondônia, Marcos Rocha, destacou que a evolução das rodovias pavimentadas é resultado de planejamento, com investimentos que possibilita entregar estradas modernas e seguras. “Cada trecho pavimentado representa novas oportunidades, mais integração e um ciclo de desenvolvimento que se fortalece a cada obra concluída,” ressaltou.
MELHORIAS EM ESTRADAS NÃO PAVIMENTADAS
Nas rodovias não pavimentadas, o Governo de Rondônia destinou mais de R$ 424 milhões em ações de melhorias, realizadas de forma direta e indireta pelo DER. São serviços essenciais para garantir trafegabilidade em todas as épocas do ano: reconformação de plataforma (patrolamento), aplicação de revestimento primário (encascalhamento), limpeza lateral, saídas d’água, instalação de tubos e construção, recuperação e manutenção de pontes de madeira.
Um dos trechos mais relevantes é a RO-420, que liga Nova Mamoré a Buritis. Com mais de 174 km, a rodovia recebeu — e segue recebendo — revestimento primário, conformação de plataforma, limpeza lateral, instalação de tubos e reformas de pontes. As melhorias ultrapassam R$ 2,4 milhões, garantindo mais segurança e melhores condições de tráfego.
Entre 2019 e 2025, mais de R$ 22 milhões foram aplicados na construção, recuperação e manutenção de pontes de madeira, fundamentais para o transporte escolar, deslocamento de comunidades e escoamento agrícola. Entre os destaques estão a ponte sobre o rio Ubirajara (30 m), na RO-461, com investimento de R$ 473.521,10, e a recuperação da ponte de 30 m sobre o rio Pardo, na RO-460, com investimento de R$ 409.528,06.
Para o diretor-geral do DER, Eder André Fernandes as melhorias realizadas nas estradas não pavimentadas fazem parte de um esforço contínuo para manter Rondônia conectada e produtiva.” É dessa base que garantimos o direito de ir e vir, fortalecemos o escoamento da produção e asseguramos que serviços essenciais cheguem a quem vive no campo. O progresso da malha começa também pelo cuidado diário com essas vias.”
PONTES, GALERIAS E TUBOS
Entre 2019 e 2025, os investimentos do Governo de Rondônia em pontes de concreto ultrapassaram R$ 77 milhões, consolidando um dos maiores programas de substituição de estruturas antigas por construções modernas e seguras.
Entre os destaques está a ponte de concreto sobre o rio Jamari, na RO-459, com 130 metros de extensão — uma das maiores já construídas pelo DER — e investimento superior a R$ 10 milhões, entregue em 2024. Além disso, o Governo de Rondônia avança na construção de uma nova ponte de concreto, com 95 metros de extensão, na RO-495, sobre o rio Pimenta, em Chupinguaia, reforçando a infraestrutura viária e garantindo mais segurança e mobilidade aos usuários.
Na RO-466, em Jaru, o DER-RO construiu uma galeria de concreto de 30 metros e três vazões
Na RO-466, em Jaru, o DER construiu uma galeria de concreto de 30 metros e três vazões sobre o rio Serra Verde, substituindo a antiga ponte de madeira. Já na RO-010, entre Mirante da Serra e Urupá, foram instalados três tubos aço de 3 metros de diâmetro, ampliando a vazão e aumentando a segurança no tráfego.
“Quando falamos em avanço da infraestrutura, falamos também em estruturas que dão suporte a esse crescimento. Cada ponte, cada galeria e cada tubo instalado representa segurança, integração e mais capacidade para que o Estado se desenvolva. Estamos substituindo obras antigas por soluções modernas, duráveis e preparadas para as próximas décadas.” disse o diretor-geral adjunto do DER, Anderson Dias.
INFRAESTRURA URBANA: CIDADES MAIS ESTRUTURADAS
Além das rodovias, o Governo de Rondônia tem promovido uma transformação urbana em todos os 52 municípios, com mais de R$ 1,2 bilhão aplicados em pavimentação, drenagem, microrrevestimento, calçadas, meio-fio e sinalização, realizados tanto por convênios quanto por execução direta do DER.
O governo de Rondônia tem promovido uma transformação urbana em todos os 52 municípios
Entre os municípios com maior volume de obras:
Cacoal: mais de R$ 43 milhões investidos, com 7 km de novas pavimentações.
Pimenta Bueno: mais de R$ 54 milhões, com 8 km de ruas asfaltadas.
Ji-Paraná: Mais de 66 milhões investidos em mais de 21 km de ruas pavimentadas.
Os distritos também foram contemplados, reforçando o caráter municipalista da gestão. Em Vila Marcão (Alta Floresta d’Oeste), foram executados 4,72 km de novo pavimento, somando investimentos superiores a R$ 2,1 milhões.
Nos distritos de Nova Dimensão e Jacinópolis, ambos em Nova Mamoré, foram pavimentados 3,50 km e 2,60 km (pista dupla), respectivamente, além de implantação de sinalização. A somatória dos valores investidos são mais de 9 milhões em Nova Dimensão e Jacinopolis.
“A infraestrutura urbana é parte essencial do progresso do nosso Estado. Quando levamos pavimentação, drenagem e sinalização para os municípios, estamos entregando qualidade de vida, mobilidade e desenvolvimento. É assim que construímos cidades mais fortes e preparamos Rondônia para um novo ciclo de crescimento.” ressaltou o governador Marcos Rocha.
INFRAESTRUTURA AEROPORTUÁRIA
O governo de Rondônia ampliou de forma expressiva os investimentos em infraestrutura aeroportuária, fortalecendo a conectividade regional, impulsionando o turismo e assegurando mais agilidade ao escoamento da produção. Já são mais de R$ 82 milhões aplicados em aeroportos de seis municípios (Guajará-Mirim, Costa Marques, Ji-Paraná, Cacoal e Vilhena).
Os investimentos abrangem melhorias nas pistas de pouso e decolagem, reformas nos terminais de passageiros, implantação de nova sinalização, além de serviços de conservação e administração. A modernização das estruturas elevou os padrões de segurança, eficiência operacional e capacidade de atendimento dos aeroportos sob responsabilidade estadual.
Desde 2019 até 2025, mais de 640 mil passageiros utilizaram os aeroportos administrados pelo estado, demonstrando a relevância desses equipamentos para a mobilidade, integração entre municípios e crescimento econômico de Rondônia.
Entre os destaques está o Aeroporto de Cacoal (Capital do Café), que recebeu mais de R$ 30 milhões em obras no terminal de passageiros, na pista de pouso e decolagem e em serviços de manutenção e conservação. A estrutura se consolidou como um dos principais polos de apoio à aviação regional, fortalecendo o turismo e a economia.
Segundo o diretor-geral do DER, Eder André Fernandes, os aeroportos fazem parte do crescimento da nossa infraestrutura. Modernizamos pistas, ampliamos a segurança operacional e avançamos em projetos importantes, como o novo terminal de Ji-Paraná e as melhorias no Aeroporto de Cacoal, a Capital do Café. “Cada ação fortalece a aviação regional, estimula o turismo e garante mais agilidade no transporte de pessoas e cargas. Estamos conectando Rondônia por terra e pelo ar, preparando o estado para um novo ciclo de desenvolvimento,” destacou.
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAQUINÁRIOS
Entre 2019 e 2025, o governo de Rondônia investiu mais de R$ 56 milhões na aquisição de equipamentos e maquinários, fortalecendo a capacidade operacional do DER e ampliando o apoio aos municípios. O destaque foi em 2023, com a entrega de 52 retroescavadeiras e 7 escavadeiras hidráulicas, reforçando o municipalismo e garantindo mais autonomia na execução de obras urbanas e rurais.
O pacote inclui: motoniveladoras, rolo compactadores, pás carregadeiras, caminhões-caçamba, caminhões-pipa, pavimentadora, caminhões prancha e veículos de apoio — equipamentos essenciais para acelerar obras e ampliar frentes de trabalho em todas as regiões.
O diretor do DER reforçou que a aquisição de novos maquinários foi essencial para fortalecer as equipes e ampliar a capacidade de atuação do DER. “Esses equipamentos garantiram mais eficiência, agilidade nas frentes de serviço e avanços significativos na malha viária. O resultado desse investimento está presente nas rodovias, na melhoria da mobilidade e na entrega de infraestrutura de qualidade para a população de Rondônia.” afirmou.
PASSE LIVRE: CIDADANIA E INCLUSÃO
Entre 2019 e 2025, o governo de Rondônia concedeu 93.818 carteiras de Passe Livre, sendo 72.025 destinadas a idosos e 21.793 a pessoas com deficiência ou em tratamento oncológico. O benefício garante mobilidade, inclusão social e acesso aos serviços essenciais em todo o estado.
O programa está amparado pelo Art. 3º da Lei nº 1.307/2004, que assegura o direito à gratuidade no transporte intermunicipal para pessoas com 60 anos ou mais, bem como para pessoas com deficiência que comprovem sua condição ou estejam em tratamento contínuo de saúde.
Para facilitar o acesso da população, a emissão da carteirinha pode ser realizada nas unidades do Tudo Aqui e nos CRAS, garantindo agilidade e proximidade no atendimento aos usuários.
Entre 2019 e 2025, o governo de Rondônia consolidou um legado de infraestrutura robusta, moderna e duradoura. As rodovias estão mais seguras, as cidades mais conectadas, e os serviços públicos alcançam cada vez mais pessoas. É um ciclo de evolução, planejamento e entregas que transforma a vida dos rondonienses e abre novos caminhos para o futuro.
Investiu tanto tanto e parece que não fez nada! Pois fez meio recapeamento de Rolim de Moura a Novo Horizonte na RO 010, entre Novo Horizonte e Migrante rodovia em péssimas condições, Linha 160 em Alta Floresta horrível! Governador fraco