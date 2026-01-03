Com 54 assassinatos em 2025, Vilhena se torna, proporcionalmente à população, a cidade mais violenta de Rondônia

Publicada em 03/01/2026 às 10h21
Bem arquitetada, plana e com um clima agradável, Vilhena encanta moradores e visitantes há décadas, e vem crescendo significativamente nos últimos anos, mas mesmo com seus encantos, a quarta cidade mais populosa do Estado de Rondônia e a maior da região do Cone Sul ainda assusta pela violência.
O alto número de homicídios registrados em Vilhena já rendeu a ela, em 2024, o posto de segunda cidade mais violenta do Estado, perdendo apenas para a capital, Porto Velho. Mas essa colocação muda para pior, quando se leva em conta a diferença do número populacional entre os dois municípios, uma vez que Vilhena, pelo segundo ano consecutivo, matou mais por número de habitantes do que a capital.
De acordo com os dados da Delegacia de Repressão aos Crimes Contra a Vida, Vilhena registrou 54 homicídios em 2025, exatamente o mesmo número contabilizado em 2024, um aumento de quase 30% referente a 2023, que registrou 42.
Dados do Observatório da Secretaria de Estado da Segurança, Defesa e Cidadania (SESDEC) apontam que, na capital Porto Velho, foram registrados 152 crimes contra a vida em 2025, número inferior aos 167 casos contabilizados em 2024. Em ambos os municípios, a predominância de morte violenta se dá entre homens
Com quase 400 casos de homicídios registrados em todo o Estado este ano, Vilhena representa uma soma significativa nesse número, uma vez que possui quase a mesma população que Cacoal, um dos municípios mais desenvolvidos comercialmente na região central, e que registrou 16 homicídios e nenhum feminicídio em 2025.
Além dos dados assustadores registrados em Vilhena, onde 45 homens e 9 mulheres perderam a vida de forma violenta, tendo uma delas a decapitação transmitida ao vivo para o chefe de uma facção criminosa no Rio de Janeiro (LEMBRE AQUI), mais 42 tentativas de homicídio também foram computadas, e em sua maioria, estão relacionados ao tráfico de drogas ou uso delas. O álcool também tem seu lugar de destaque.
