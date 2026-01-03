Casa do Papai Noel encantou famílias no Natal Porto Velho Luz

Publicada em 03/01/2026 às 10h47
O brilho nos olhos das crianças, os sorrisos e os abraços marcaram a passagem de milhares de famílias pela Casa do Papai Noel durante o Natal Porto Velho Luz. Montado no Parque da Cidade, o espaço se tornou um dos principais pontos de visitação da programação natalina da capital, reunindo gerações em torno da magia do Natal.
Entre pais, avós e filhos, o que se via era a mesma intenção, registrar um momento especial ao lado do Bom Velhinho. Muitas famílias aproveitaram a oportunidade para guardar lembranças que vão além da fotografia, criando memórias afetivas que fazem parte da história de cada lar.
A Casa do Papai Noel funcionou dentro da Vila de Natal e contou com uma ambientação planejada. O trajeto até a residência levou os visitantes por um caminho encantado, decorado com iluminação temática, elementos em fibra de vidro, bonecos de neve, urso gigante e uma praça nevada, onde a neve artificial caía a cada 15 minutos.
Além da interação direta com o Papai Noel, o espaço ofereceu áreas preparadas especialmente para fotos, que rapidamente se tornaram pontos disputados pelas famílias. Os registros fotográficos foram realizados por fotógrafo profissional sempre às sextas, sábados e domingos, garantindo organização e qualidade no atendimento ao público. Ao longo do período de funcionamento, que teve seu último dia em 25 de dezembro, foram registrados 6.158 momentos.
Para o presidente da Empresa de Desenvolvimento Urbano (Emdur), Bruno Holanda, os registros refletem a conexão do público com o espaço. “Cada foto representa uma história, uma família reunida e um momento que vai ficar guardado.
A Casa do Papai Noel se consolidou como um dos grandes atrativos do Natal Porto Velho Luz, reforçando o Parque da Cidade como um espaço de lazer e celebração durante o período natalino.
O prefeito Léo Moraes ressaltou que a proposta foi justamente aproximar as pessoas e valorizar os espaços públicos. “A Casa do Papai Noel foi pensada para devolver à população a magia do Natal, fortalecer os laços familiares e criar boas lembranças.”
