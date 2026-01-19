Caminhão varredeira reforça limpeza urbana e moderniza serviços em Ji-Paraná

Publicada em 19/01/2026 às 08h44
A Prefeitura de Ji-Paraná ganhou um importante reforço para os serviços de limpeza urbana. Na sexta-feira (16), a Secretaria Municipal de Meio Ambiente (Semeia) realizou vistoria técnica e autorizou o uso de um caminhão varredeira, uma varredeira elétrica, além da incorporação de 100 lixeiras móveis e 30 minis ecopontos. Os novos equipamentos prometem mais eficiência, modernização e sustentabilidade na limpeza das ruas e espaços públicos do município.
O caminhão varredeira foi desenvolvido para atuar em diferentes tipos de pavimentação, sendo capaz de remover areia, folhas e outros resíduos acumulados em vias e avenidas. O equipamento funciona por meio de um jato de água, que reduz a dispersão de poeira, seguido por vassouras que giram no sentido anti-horário e direcionam os detritos para um sistema de sucção. Todo o material recolhido é armazenado em um reservatório basculante, facilitando o descarte adequado após a operação.
Durante a vistoria, a equipe técnica da Semeia também avaliou outros equipamentos que passam a integrar os serviços ambientais do município, como a varredeira elétrica, destinada à limpeza de quadras esportivas e ambientes fechados, além das lixeiras móveis e dos minis ecopontos.
Os ecopontos serão instalados em locais estratégicos da cidade, incluindo os distritos de Ji-Paraná, de acordo com a demanda da população. A ação integra o programa de Coleta Seletiva, que será implantado no município com o objetivo de ampliar a destinação correta dos resíduos recicláveis e fortalecer a consciência ambiental.
Segundo o secretário municipal de Meio Ambiente, João Luiz, a adoção de tecnologia é essencial para garantir mais eficiência e sustentabilidade nos serviços públicos. “No período chuvoso, a areia e os detritos se acumulam com mais facilidade nas ruas. O caminhão varredeira é uma ferramenta inteligente e sustentável para manter a cidade limpa”, destacou.
O caminhão conta com vassouras laterais e central fabricadas em aço, além de sistema de iluminação que permite a execução dos serviços também no período noturno. Com a chegada dos novos equipamentos, a Prefeitura intensifica as ações de limpeza urbana, promovendo melhorias na estética da cidade, na saúde pública e na qualidade de vida da população de Ji-Paraná.
