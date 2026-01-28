Brasileirão 2026 começa; Copa do Brasil e futsal são os destaques; Tabelinha Rondoniense ...

Publicada em 28/01/2026 às 08h30
Brasileirão 2026 começa mais cedo e tem Flamengo e São Paulo no MorumBis. No Tabelinha: Posse na FFER, Copa do Brasil e futsal são os destaques.
Primeira rodada inaugura novo calendário da CBF em ano de Copa do Mundo.
Brasileirão - O Brasileirão 2026 tem início nesta quarta-feira (28) com uma rodada cheia e jogos em todas as regiões do País. A abertura marca a estreia do novo calendário da CBF, antecipado para ajustar o futebol nacional às competições internacionais em ano de Copa do Mundo. Destaque para o duelo entre São Paulo e Flamengo, às 20h30, no MorumBis, fechando a noite. A rodada ainda conta com confrontos como Atlético-MG x Palmeiras, Fluminense x Grêmio e Corinthians x Bahia. Na quinta-feira (29), Mirassol x Vasco e Botafogo x Cruzeiro encerram a primeira rodada do campeonato.
FFER empossa nova gestão e reforça crescimento do futebol rondoniense. Copa do Brasil 2026: Ji-Paraná e Guaporé conhecem rivais da 1ª fase. Jovem do futsal rondoniense busca apoio para disputar o Brasileiro no Amapá.
FFER - A Federação de Futebol de Rondônia (FFER) empossou sua nova gestão para o quadriênio 2026/30, em cerimônia realizada na sede da entidade em Porto Velho. Heitor Costa foi reconduzido à presidência e seguirá à frente do projeto de fortalecimento do futebol estadual, ao lado de seis vice-presidentes e de um conselho administrativo renovado.
Durante a solenidade, Heitor destacou a evolução estrutural e esportiva da FFER, ressaltando a profissionalização da entidade, a conquista da sede própria e do Centro de Desenvolvimento do Futebol padrão FIFA. A posse contou com a presença de representantes de clubes, ligas e da CBF Academy, reforçando a integração nacional. A nova gestão projeta continuidade, qualificação e crescimento do futebol de Rondônia.
Copa do Brasil - Os representantes de Rondônia na Copa do Brasil 2026 já sabem quem enfrentarão na primeira fase da competição. Em sorteio divulgado pela CBF, o Ji-Paraná FC terá pela frente o FC Pantanal, do Mato Grosso do Sul, enquanto o Guaporé FC joga contra o Galvez, do Acre. As partidas estão previstas para os dias 18 e 19 de fevereiro.
O mando de campo será definido em novo sorteio nesta quarta-feira (28), às 14h. Além deles, o Gazin Porto Velho EC, atual campeão do Estadual, entra direto na segunda fase e ainda aguarda a definição do adversário. Rondônia terá três clubes na competição nacional.
Futsal - O futsal de Rondônia pode ganhar mais um representante em nível nacional. O jovem Gustavo Katinte, de 14 anos, atleta do América de Vilhena, foi convocado para disputar o Campeonato Brasileiro de Futsal da categoria, que acontecerá entre os dias 23 e 27, e fevereiro em Macapá (AP).
Para realizar o sonho de defender o Estado, Gustavo busca apoio financeiro para custear as passagens aéreas de ida e volta. Qualquer contribuição ajuda a viabilizar a participação do atleta na competição.
As doações podem ser feitas via PIX: 69 99366-9832 (Raniele Santos – Banco Inter). Apoiar é incentivar o esporte e fortalecer novos talentos de Rondônia.
