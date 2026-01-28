Publicada em 28/01/2026 às 08h31
O Governo de Rondônia, por meio da Secretaria de Estado da Juventude, Cultura, Esporte e Lazer (Sejucel), realiza nesta semana, nos dias 28 e 29 de janeiro, em Porto Velho, o Fórum Estadual de Formação Esportiva, iniciativa voltada ao fortalecimento da gestão esportiva, à valorização dos clubes e ao desenvolvimento de atletas em todo o estado.
Promovido em parceria com o Comitê Brasileiro de Clubes (CBC), o Fórum que acontece em um hotel, em Porto Velho, reúne gestores públicos, atletas, técnicos, dirigentes de clubes, representantes de federações e demais profissionais da área esportiva, consolidando um espaço estratégico de diálogo, capacitação e troca de experiências sobre políticas públicas e práticas eficazes no esporte.
O governador de Rondônia, Marcos Rocha, ressaltou que investir em esporte é investir diretamente no desenvolvimento social e humano. “A formação esportiva vai além do alto rendimento. Ela contribui para a cidadania, a inclusão social e a construção de um futuro com mais oportunidades para crianças e jovens. O Governo de Rondônia tem trabalhado para ampliar ações que fortaleçam o esporte em todas as regiões do estado”.
Para a secretária adjunta da Sejucel, Letícia Batista, o evento representa um avanço importante na construção de uma política esportiva integrada e eficiente em Rondônia. “O Fórum Estadual de Formação Esportiva promove a aproximação entre o poder público, os clubes e as entidades esportivas, criando um ambiente favorável à troca de experiências, ao alinhamento de estratégias e ao fortalecimento das políticas esportivas no estado”.
O Fórum conta com a participação de campeões olímpicos e especialistas reconhecidos nacionalmente, que compartilham conhecimentos e boas práticas voltadas à gestão esportiva e ao desenvolvimento de atletas. A iniciativa reforça o compromisso do Governo de Rondônia com a formação de base, a excelência esportiva e o fortalecimento da rede esportiva estadual.
Entre os palestrantes confirmados estão:
Lars Grael – Campeão Mundial e Medalhista Olímpico, membro e embaixador do CBC, com a palestra “Os clubes no meu rumo”;
André Heller – Campeão Olímpico e Mundial de Voleibol, membro do Colegiado de Direção e embaixador do CBC, com o tema “Esporte & Empreendedorismo”;
Paula (Magic Paula) – Campeã Mundial e Medalhista Olímpica de Basquetebol, membro do Colegiado de Direção e embaixadora do CBC, com a palestra “Os aprendizados de uma trajetória mágica”;
Emerson Appel – Gerente de Esportes e Relações Institucionais do CBC, com o tema “Como clubes, associações e institutos podem se beneficiar do Programa de Formação de Atletas do CBC”;
Profª. dra. Mayara Ordonhes – Pesquisadora e gestora de entidades do Instituto de Pesquisa Inteligência Esportiva (IPIE), que abordará o “Aperfeiçoamento das políticas de esporte para entidades públicas e privadas”.
