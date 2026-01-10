“Bom quando estamos juntos”: postagem de Maisa para Rodrygo movimenta fãs

Publicada em 10/01/2026 às 10h44
Uma publicação simples foi suficiente para agitar as redes sociais nesta sexta-feira (9). A atriz e apresentadora Maisa Silva usou os stories do Instagram para celebrar o aniversário de 25 anos do atacante Rodrygo, atualmente no Real Madrid e convocado com frequência para a Seleção Brasileira.
Na imagem publicada, os dois aparecem juntos, acompanhados de uma mensagem com tom afetuoso. “HBD, cousin. Que Deus siga abençoando seus passos e te enchendo de felicidade. Sempre bom quando estamos juntos”, escreveu Maisa, utilizando a palavra “primo”, o que rapidamente chamou a atenção dos seguidores.
A postagem trouxe de volta à memória dos fãs os comentários que circularam em 2023, quando os dois passaram a ser vistos com frequência nos mesmos ambientes. Na época, aparições em casas noturnas na Europa e no Brasil, além de presenças conjuntas em jogos do Real Madrid, alimentaram especulações sobre um possível envolvimento. Apesar disso, Maisa sempre tratou o assunto como amizade e negou qualquer relação amorosa.
Desde o fim do relacionamento com Nicholas Arashiro, em dezembro de 2021, a atriz não assumiu publicamente um novo namoro. Rodrygo, por outro lado, segue adotando postura reservada fora dos gramados e evita exposição sobre a vida pessoal.
