Publicada em 30/01/2026 às 14h45
O bairro Vista Alegre vai receber uma nova creche com capacidade para atender 150 crianças, um investimento que representa compromisso real com as famílias e com o desenvolvimento do nosso município. Cada vaga significa tranquilidade para pais e mães, acolhimento para as crianças e um começo de vida com mais aprendizado, proteção e afeto.
Essa creche será construída com recurso próprio da Prefeitura de Espigão D’Oeste, reforçando uma gestão responsável, eficiente e que transforma planejamento em ações concretas. Investir na primeira infância é investir em pessoas, em dignidade e em um futuro melhor para toda a cidade.
A ação é conduzida pela Secretaria Municipal de Educação da Prefeitura de Espigão D’Oeste, fortalecendo políticas públicas que colocam as pessoas no centro das decisões.
Seguimos trabalhando com seriedade, transparência e amor por Espigão D’Oeste, porque cuidar das crianças é cuidar do amanhã.
Comentários
Seja o primeiro a comentar!