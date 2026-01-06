Atualização dos dados dos professores da rede estadual no e-Social federal começa a ser feita pela Seduc

Publicada em 06/01/2026 às 14h26
O SINTERO informa que, de acordo com a Secretaria de Estado da Educação (Seduc), começou a atualização dos dados dos/as professores/as da rede estadual no sistema federal do e-Social, passo necessário para que a Carteira Nacional Docente do Brasil possa ser emitida.
Essa atualização ocorre depois da atuação do SINTERO diante das dificuldades enfrentadas por muitos/as professores/as, que, mesmo tendo direito à carteira, não conseguiam emitir o documento por causa de problemas no cadastro.
Na prática, isso quer dizer que o Estado começou a corrigir um erro que estava impedindo os profissionais da educação de acessar um direito que já é deles. A Carteira Nacional Docente foi criada justamente para valorizar a profissão.
O SINTERO segue acompanhando este processo e cobra que a regularização seja concluída, para que nenhum professor ou professora da rede estadual fique sem sua carteira.
Foto: Stuckert/PR
