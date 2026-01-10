Ator da Globo relata golpe ao comprar PS5 na internet: “falcatruagem”

Publicada em 10/01/2026 às 10h48
O ator Emílio Dantas, de 43 anos, usou as redes sociais na sexta-feira (9) para tornar público um problema envolvendo uma compra realizada na Amazon Brasil. Segundo o relato, ele adquiriu um videogame PlayStation 5 durante uma promoção, mas recebeu um garrafão de azeite no lugar do produto esperado.
De acordo com a publicação feita no Instagram, o ator afirmou que entrou em contato com a empresa assim que percebeu o erro na encomenda. No entanto, disse não ter obtido uma resposta considerada satisfatória. “Comprei um PS5 numa promoção da Amazon Brasil e recebi um garrafão de azeite. A Amazon Brasil diz que não pode fazer nada”, escreveu.
A postagem teve grande repercussão, superando 20 mil curtidas e reunindo cerca de 1,8 mil comentários. Muitos usuários relataram situações semelhantes e demonstraram apoio ao ator, que é casado com a também atriz Fabíula Nascimento.
Emílio Dantas destacou ainda que a entrega não envolveu vendedores externos ou transportadoras terceirizadas. Segundo ele, todo o processo foi realizado diretamente pela própria empresa. O ator também informou que não recebeu números de protocolo nem prazos formais para solução do caso.
Procurada pelo g1, a Amazon Brasil afirmou que estava apurando a situação e que entraria em contato com o cliente. No entanto, horas depois, Emílio voltou a se manifestar nos Stories para negar qualquer retorno da empresa.
“Estou vendo alguns portais noticiando a falcatruagem que passei com a Amazon Brasil, dizendo que a empresa já está tomando as devidas providências, mas quero deixar claro que não houve nenhuma tentativa de contato comigo até o presente momento”, publicou.
