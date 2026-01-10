Articulação do deputado Jean Mendonça garante nova ambulância para São Felipe do Oeste

Publicada em 10/01/2026 às 08h30
A confirmação da nota de empenho viabilizou a aquisição de uma nova ambulância para o município de São Felipe do Oeste, consolidando uma etapa administrativa necessária para o reforço da estrutura de atendimento em saúde. Com o recurso formalizado, o equipamento passa a integrar a frota municipal destinada ao transporte de pacientes e ao suporte às equipes de emergência.
A destinação do veículo decorre de uma solicitação apresentada pelos vereadores Edmar e Neto Bertacco, em conjunto com o ex-vereador Paulo Ferrari. A demanda foi encaminhada ao deputado estadual Jean Mendonça, que acompanhou o processo até a liberação do empenho, agora oficializada.
Segundo o parlamentar, o investimento não se limita à substituição de veículos antigos. Ele afirmou que a chegada da ambulância amplia as condições de trabalho dos profissionais da saúde e assegura maior segurança no deslocamento de pacientes que dependem do serviço público diariamente, ressaltando o impacto direto na qualidade do atendimento.
Com a formalização do empenho, o município avança na renovação da frota e fortalece a rede de saúde local, ampliando a capacidade de resposta em situações de urgência e emergência. A iniciativa integra ações voltadas ao aprimoramento dos serviços públicos de saúde em Rondônia.
