Após crises convulsivas, Henri Castelli deixa o BBB 26 por decisão médica

Publicada em 15/01/2026 às 09h58
A participação de Henri Castelli no BBB 26 foi encerrada nesta quarta-feira (14). O anúncio foi feito ao vivo pelo apresentador Tadeu Schmidt, que informou a decisão médica após dois episódios de crise convulsiva registrados durante o confinamento.
Segundo o apresentador, o primeiro mal-estar ocorreu pela manhã, durante a Prova do Líder. Henri recebeu atendimento imediato no Provódromo e foi encaminhado ao hospital para exames. Como não houve indicação de alterações nos resultados, ele retornou à casa. No entanto, logo após a volta, apresentou um novo episódio e precisou ser levado novamente para avaliação.
Diante da recorrência, a equipe médica optou por mantê-lo em observação e recomendou o afastamento definitivo do jogo. “O Henri está bem e lúcido, mas, diante desse quadro, ele não vai continuar no BBB”, afirmou Tadeu, ao explicar a decisão ao público.
O apresentador também reforçou que todos os participantes passam por uma bateria de exames antes de ingressar no programa e que há suporte médico permanente durante a temporada, incluindo UTI móvel disponível 24 horas. A produção lamentou a saída do ator, destacando que a saúde dos participantes é prioridade.
Após a confirmação, Henri se manifestou nas redes sociais em um vídeo divulgado pelo perfil da TV Globo. Em mensagem breve, agradeceu o apoio do público: “Gratidão por tanto carinho”.
