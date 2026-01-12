Aplicativo para acompanhamento do transporte urbano é modernizado

Publicada em 12/01/2026 às 09h11
A Prefeitura de Porto Velho informa que o aplicativo Cittamobi, utilizado para acompanhamento do transporte coletivo urbano, passou por uma reestruturação completa, com foco na melhoria da experiência do usuário e na eficiência do dia a dia de quem depende do serviço.
Com a nova versão, o aplicativo apresenta uma interface mais limpa, intuitiva e agora livre de anúncios. Com isso, garante uma navegação mais fluida e objetiva. O sistema também foi otimizado para proporcionar menor consumo de dados móveis e tornar o serviço mais econômico e acessível para a população.
Todas as melhorias implementadas visam facilitar o uso da ferramenta tecnológica e permitir que os usuários consultem informações de forma mais rápida e confiável. Desta forma, contribui para um deslocamento urbano mais eficiente.
“A atualização do Cittamobi reforça o compromisso da gestão do prefeito Léo Moraes com a modernização dos serviços de mobilidade urbana, voltadas para soluções avançadas que tragam mais conforto, praticidade e qualidade aos moradores de Porto Velho”, destacou o titular da Secretaria Municipal de Segurança, Trânsito e Mobilidade (Semtran).
O secretário orienta que os usuários atualizem o aplicativo para que possam aproveitar todas as novas funcionalidades e melhorias disponíveis.
Com a atualização, os usuários do transporte coletivo podem acessar informações para realizar seus deslocamentos com mais conforto, comodidade e segurança, com previsões em tempo real, itinerários, entre outras informações importantes que evitam transtornos aos passageiros.
